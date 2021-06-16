شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق الهواتف الذكية العالمى بنسبة 12% خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 12٪ في عام 2021، على الرغم من أن الصناعة تواجه نقصًا في الشرائح، وقال مدير أبحاث Canalys Research بن ستانتون: "الطلبات المتأخرة تتزايد"، وأضاف: "الصناعة تقاتل من أجل أشباه الموصلات، وستشعر كل علامة تجارية بالضيق".

وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى 1.4 مليار وحدة هذا العام، ووفقًا للتقرير، ستعطي العلامات التجارية للهواتف الذكية الأولوية أولاً على المستوى الإقليمي والتركيز على تدفق الوحدات إلى الأسواق المتقدمة المربحة مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا الغربية على حساب أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ويضيف التقرير أيضًا أن صانعي الهواتف الذكية سيُطرحون أيضًا خيارًا إما لامتصاص التكلفة المتزايدة مثل سعر المكونات الرئيسية - الشرائح والذاكرة - أو نقلها إلى العملاء، وأضاف التقرير: "يجب على بائعي الهواتف الذكية النظر في تحسين كفاءتهم التشغيلية مع تقليل توقعات الهامش في محافظهم منخفضة الجودة طوال مدة القيود، أو المخاطرة بنزيف حصتهم في السوق لمنافسيهم".