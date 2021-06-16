شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل Watch Series 7 لن تضم مستشعر سكر الدم ومستشعر درجة حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من التسريبات عن ساعة أبل المقبلة، حيث المتوقع أن يطلق عليها أبل Watch Series 7، وقد أشارت بعض الشائعات في الماضي إلى أن شركة آبل تعمل على إضافة ميزات صحية جديدة مثل مستشعر السكر في الدم أو مستشعر درجة حرارة الجسم في ساعة آبل القادمة، ومع ذلك، وفقًا لآخر تقرير صادر عن بلومبرج، فقد تم الغاء ذلك.

وفي حين أنه من المرجح أن يأتي مستشعر درجة حرارة الجسم في طراز 2022 من سلسلة أبل Watch ، فمن غير المرجح أن يكون مستشعر السكر في الدم جاهزًا للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى، ويضيف التقرير أيضًا أن أبل Watch Series 7 يقال إنها تقدم حوافًا أرق حول الشاشة وتستفيد من تقنية التصفيح الجديدة، والتي يُقال إنها "تجعل الشاشة أقرب إلى الغلاف الأمامي".

ويستشهد التقرير بأشخاص على دراية بالخطط الذين يكشفون أيضًا أن أبل Watch Series 7 من المقرر أن تأتي مدعومة بمعالج أسرع وتوفر اتصالاً لاسلكيًا محسنًا، ويضيف التقرير أيضًا أن أبل قد تجعل سلسلة Watch أكثر سمكًا بشكل عام ولكنها لن تكون ملحوظة للمستخدم.

أما ميزة أخرى قد تأتي بها Watch Series 7 هي وظيفة النطاق العريض للغاية، فبالعودة إلى شهر مارس، أفادت بلومبرج أن عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له يفكر في إطلاق أبل Watch بغلاف متين، يُشار إليها داخليًا باسم "إصدار المستكشف"، ومن المتوقع إطلاق سلسلة الساعات هذه في وقت لاحق في عام 2021 أو 2022 على أقرب تقدير.