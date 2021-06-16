4 أسباب تجعل عملة البيتكوين خيارك الأول عند التداول

دبي - يزن راشد - على الرغم من توفر مجموعة واسعة من العملات الرقمية المشفرة متاحة للتداول، إلا أن معظم المستثمرين يفضلون عملة البيتكوين.

فلماذا تحظى هذه العملة بالتحديد بشعبية كبيرة بعكس العملات الرقمية الأخرى؟

في هذا المقال سنطلعك على بعض أبرز الأسباب التي تجعل المستثمرين تجعل هذه العملة الخيار الأول للكثيرين بدلاً من أي عملة أخرى سائدة في هذا العالم.

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معدل العائد المرتفع:

أحد أهم الأسباب التي تجعل الناس يفضلون هذه العملة على العملات الرقمية الأخرى هو معدل العائد المرتفع.

حيث نجد أن الغرض الوحيد من التداول في شيء ما ليس سوى تحقيق الأرباح، وتحقق عملة البيتكوين هذا الغرض على أفضل مستوى ممكن.

على سبيل المثال: في الفترة الأخيرة أصبح سعرها هو الأعلى في سوق العملات المشفرة.

وهذا يجعلها العملة المثالية والخيار الأول للأشخاص الذين يرغبون في تداول العملات المشفرة.

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عملة البيتكوين لديها انتشار عالمي:

تتمثل إحدى اسباب شعبية البيتكوين هو أنها الخيار الأول للكثير من المستثمرين هو انتشارها في جميع أنحاء العالم.

وتحظى هذه العملة بالتحديد بشعبية كبيرة ومتاحة في كل بلد، لذلك ليس من المتوقع مواجهة أي مشاكل أثناء بيعها أو شراءها.

وبغض النظر عن مكان وجودك، يمكنك تداولها في أي بلد في هذا العالم، مما يجعلها الخيار الأفضل للتداول حاليًا.

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استخدامها في المعاملات التجارية:

نظرًا إلى أن هذه العملة هو خيار تداول مثالي وشائع جدًا، فلن تواجه أي مشكلة عند الرغبة في شراء أي شيء بها حول العالم.

ويمكنك استخدامها لإجراء المعاملات الدولية، وشراء أي شيء باستخدام عملة البيتكوين وإجراء المعاملات التجارية بسهولة.

لا توجد أي حكومة تتحكم في عملة البيتكوين:

عندما يتعلق الأمر بفوائد تداول هذه العملة، لا يمكننا أبدًا إهمال العامل اللامركزي، ومع أنها تعتبر العملة الرقمية المثالية والأعلى سعرًا.

إلا أنه لا يمكن لأي حكومة في هذا العالم التحكم في حركة تداولها، مثل: تحديد سعرها لأنها مدفوعة بالكامل بحركة السوق.

ومن ثم تعتبر أفضل عملة مشفرة لأنه لا يوجد تدخل حكومي في أسعارها، وهي متاحة للتداول في جميع أنحاء العالم.

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