بمواصفات متطورة.. ريلمي تكشف عن هاتفها الجديد “Realme GT 5G”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

كشف شركة “ريلمي” الصينية عن هاتفها الجديد ”Realme GT 5G“ بتصميم ومواصفات داخلية على مستوى أفضل مما تم تقديمه في الصين، بشهر آذار/مارس الماضي.

ويستعين الهاتف بشاشة من نوع ”سوبر أموليد“ مقاس 6.43 بوصة بدقة ”FullHD +“، ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى ألف شمعة لتحقيق أقصى استفادة من الألعاب.

ويحتوي معدل التحديث أيضًا على خيار يتم ضبطه تلقائيًا بالاعتماد على التطبيق المُستخدم، الأمر الذي يُساعد على توفير الكثير من طاقة البطارية.

ويأتي قفل شاشة هاتف ”ريلمي“ بنسخته العالمية عبر نوعين من الأنظمة ”البيومترية“، من خلال مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة أو التعرف على الوجه من خلال الكاميرا الأمامية، الذي قد يستغرق في بعض الأحيان وقتًا لاكتشاف الوجه، إذا كان الضوء غير كافٍ.

وزودت شركة ”ريلمي“ الهاتف الجديد بمعالج ”Snapdragon 888“ وبنسختين مختلفتين من الذاكرة ”GB+128GB8″ و“GB+256GB12“.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ويدعم اتصال الـ“5G“، والـ“WiFI6″ والـ“Bluetooth 5.2″ والـ“NFC“، ومقبس سماعة رأس كلاسيكي، ومكبرات صوت بتقنية ”Dolby sound“.

ويحتوي ”Realme GT 5G“ على إعداد كاميرا يتكون من مستشعر 64 ميغابكسل من ”سوني“، مدعوم بزاوية عريضة 119 درجة ومستشعر ماكرو 2 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية تبلغ 16 ميغابيكسل.

ويبلغ سعر طراز 12 غيغابايت و256 غيغابايت من ”Realme GT 5G“ بحوالي 599 يورو وللنسخة 8 غيغابايت و128 غيغابايت 449 يورو.