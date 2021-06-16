unmention.. ميزة جديدة من تويتر تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن إطلاق أداة جديدة تسمى unmention، تسمح للمستخدمين بإزالة الإشارات المتعلقة بالملف الشخصي في محادثة ما.

ووفقا لموقع ”engadget“، ستعمل الميزة الجديدة على إزالة الإشارات التي تؤدي إلى تكرار وصول إشعارات إلى المستخدم في المحادثات التي لم يقم بإنشائها.

وقال الموقع تعليقا على الخاصية الجديدة: ”مع إطلاق الميزة الجديدة، سيكون من الجيد منح المستخدم بعض التحكم في الرسائل التي يشار إليه فيها“.

وأضاف: ”يمكن للمستخدم أيضا من خلال الميزة الجديدة، اختيار فترة زمنية من 1 أو 3 أو 7 أيام لمنع أي شخص من الإشارة إليه“.

وتابع أنه ”بهذه الطريقة، سيتلقى المستخدم إشعارات أقل وسيتوقف عن الانغماس في محادثات ينشؤها آخرون“.

وقال دومينيك كاموزي، مصمم الخصوصية في تويتر، إنه ”يتم العمل على طرق مختلفة للتحكم في الإشارات، ويمكن أن تسمح الميزة أيضًا بمنع مستخدمين محددين من الإشارة إلى أي مستخدم في المستقبل دون الحاجة إلى حظر حساباتهم تماما“.