شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث أمان مهم لأجهزة أيفون وأيباد القديمة.. هل جهازك ضمن القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل تحديثًا مهمًا لأجهزة أيفون و iPad و iPod Touch الأقدم، حيث أصدرت الشركة تحديث iOS 12.5.4 الذي يوفر إصلاحات أمنية وتوصي الشركة جميع المستخدمين بتحديث أجهزتهم، وتقول أبل: "يوفر هذا التحديث تحديثات أمان مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين"، ولعل رقم البنية للتحديث هو 16H50، ووفقًا لشركة أبل ، سيؤدي تحديث iOS إلى إزالة التعليمات البرمجية الضعيفة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الذاكرة.

ويعد تصحيح الأمان هذا مخصص للأجهزة التي توقفت عن تلقي تحديث نظام التشغيل بعد iOS 13 ، ومع ذلك، تواصل الشركة دفع الإصلاحات الأمنية اللازمة، وقد طرحت أبل الشهر الماضي تحديث iOS 12.5.3 للأجهزة نفسها، وفيما يلي قائمة بالأجهزة التي تحتاج إلى تحديث iOS 12.5.4:

أبل أيفون 5s.

أبل أيفون 6 Plus.

أبل أيفون 6.

أبل iPad Air.

أبل iPad Mini 2.

أبل iPad Mini 3.

أبل iPod Touch