تكنولوجيا: Realme GT ينطلق للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 369 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت Realme حدث اليوم لإطلاق هاتف Realme GT في السوق الأوروبي، كما أطلقت الشركة Watch 2 وWatch 2 Pro مع المكنسة الروبوتية Realme TechLife خلال الحدث.

انطلق هاتف Realme GT إلى الأسواق العالمية اليوم بدءاً من السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 369 يورو، على أن يتوفر الهاتف بدءاً من 21 من يونيو بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في سوق AliExpress حصرياً خلال الأيام الأولى بسعر 369 يورو للنموذج الرئيسي أو 499 يورو للنموذج الأعلى المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتوفر في Amazon في يوم برايم في 22 من يونيو.

أيضاً بعد إنتهاء العرض يتوفر Realme GT بسعر 449 يورو للنموذج الرئيسي أو 599 يورو للنموذج الأعلى، وهو أقل سعر قدم في الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 888 حتى الآن.

كما قدمت Realme للسوق الأوروبي اليوم كلاً من ساعتي Watch 2 بسعر 55 يورو وWatch 2 Pro بسعر 75 يورو، على أن تتوفر الساعات في Amazon بدءاً من غداً 16 من يونيو.

أيضاً أطلقت الشركة المكنسة الروبوتية Realme TechLife خلال الحدث، وهي أول الأجهزة الذكية بتقنية الذكاء الإصطناعي من علامة TechLife التجارية.

وتأتي المكنسة الروبوتية بمستشعر LiDAR لرسم وتخطيط المحيط، كما تأتي بتصميم 2 في 1 يدعم المسح وتنظيف الأتربة، كما تدعم قدرة 3000Pa، ويمكن أن تدعم تخزين 600 مللي من الأتربة، مع حاوية للماء بسعة 300 مللي، كما تتميز بقدرة بطارية 5200 mAh.

ومن المقرر أن تتوفر مكنسة Realme TechLife للطلب المسبق عبر AliExpress بدءاً من غداً بسعر 299 يورو.

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