تكنولوجيا: هاتف Galaxy S22 Ultra يأتي بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S22 Ultra بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية، بينما تقدم هاتفي Galaxy S22 Plus وGalaxy S22 بتصميم من البلاستيك.

بدأت شركة سامسونج في جذب الأضواء من خلال تسريبات توضح الملامح الأولى لسلسلة Galaxy S22 القادمة، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم، كُشِف عن تفاصيل جديدة حول تصميم الجيل القادم من هواتف Galaxy S.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر Naver في كوريا الجنوبية، حيث أكدت الصفحة على أن العملاق الكوري تقدم التصميم الزجاجي المميز لأعلى إصدار في السلسلة Galaxy S22 Ultra ليظهر بأعلى جودة في التصميم.

أيضاً أشارت تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن سامسونج تتجه إلى دعم الإصدارات القادمة من سلسلة Galaxy S22 بحجم أصغر في الشاشة مقارنة بالإصدارات الحالية، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بحجم شاشة 6.6 إنش، بينما ينطلق هاتف Galaxy S22 Plus بحجم شاشة 6.55 إنش.

من جانب أخر تدعم سامسونج هاتف Galaxy S22 Ultra بأكبر حجم في الشاشة 6.81 إنش، كما يحصل هذا الإصدار فقط على شاشة LTPO OLED لدعم إستمرار البطارية لوقت أطول، مع دعم الشاشة بمعدل تحديث أعلى وأفضل جودة عرض.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن سامسونج تخطط لدعم سلسلة Galaxy S22 بمعالج Exynos 2200 الجديد الذي يضم كرت شاشة من AMD، كما تقدم في بعض الأسواق الإصدارات الجديدة بمعالج كوالكوم القادم.

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