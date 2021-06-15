شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ايدج يحصل على أداة أمان كلمة مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن معظمنا يعتمد الآن على عدد متزايد باستمرار من الحسابات والخدمات عبر الإنترنت المحمية بكلمة مرور، فإن عدد بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي نحتاج إلى تذكرها مذهل، ولحسن الحظ يمكن لمتصفحات الويب الحديثة مساعدتنا وتخزينها وتعبئتها - وتقوم Microsoft بتوسيع قدرات أداة Edge's Password Manager حسبما نقل موقع Techradar.

وميزة مدير كلمات المرور نفسها بعيدة كل البعد عن كونها جديدة، وتمكنت من إخبارك بما إذا كانت أي من كلمات المرور المخزنة متورطة في عمليات اختراق للبيانات لفترة طويلة. لكن Microsoft أضافت الآن ميزة صحية جديدة لكلمات المرور لتوفير معلومات سريعة حول بيانات الاعتماد.

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يمكن العثور على Password Health كبديل اختياري في صفحة إعداد كلمة المرور الرئيسية في Edge - edge: // settings / passwords. مع تمكين التبديل يظهر عمود صحة جديد على الصفحة ، مكتملًا برمز يشير إلى الحالة الصحية لكل كلمة مرور طلبت من المستعرض حفظها لك.

يشير الرمز الذي يحتوي على سطر واحد إلى كلمة مرور ضعيفة ومعاد استخدامها ، بينما يشير الرمز المكون من سطرين إلى كلمة مرور ضعيفة (أو) إعادة استخدام كلمة المرور، يشير الرمز المكون من ثلاثة أسطر إلى عدم وجود ثغرة أمنية معروفة لكلمة المرور، بينما تشير الدائرة الحمراء إلى وجود كلمة مرور مسربة، يتم استخدام رمز خامس للإشارة إلى كلمات المرور تلك التي طلبت من Edge تجاهلها.

ونظرًا لأن المعلومات الصحية معروضة في عمود قابل للفرز، فمن الممكن تجميع كل كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها أو التي تم اختراقها معًا بسرعة وسهولة، هذا يجعل عملية تغييرها لتعزيز الأمان عملية أبسط بكثير.

في الوقت الحالي لا تتوفر وظيفة Password Health إلا في Microsoft Edge Canary 93 المتاح للتنزيل، إذا لم تكن حريصًا على استخدام إصدار من المستعرض يحتمل أن يكون غير مستقر، فيجب ألا يستغرق الأمر سوى أسابيع قبل أن تتقدم الميزة إلى إصدارات Beta ، وفي النهاية الإصدار الرئيسي من Edge.