تكنولوجيا: أمازون تجلب تقنية لا تستخدم الكاشير إلى متجر بقالة بالحجم الكامل لأول مرة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون عن وصول تقنية Just Walk Out التي لا تستخدم الكاشير من أمازون إلى متجر بقالة بالحجم الكامل لأول مرة.

يعد متجر Amazon Fresh الجديد الذي تبلغ مساحته 25000 قدم مربع أكبر بكثير من متجر Amazon Go Grocery الذي تبلغ مساحته 10.400 قدم مربع والذي افتتحه العام الماضي، أو متاجر Go القياسية التي تبلغ مساحتها 1200 و 2300 قدم مربع ، مما يمثل علامة فارقة صغيرة حيث تقوم أمازون بتوسيع تقنيتها.

وسيكون المتجر الجديد هو موقع أمازون الجديد الرابع عشر في الولايات المتحدة عند افتتاحه في 17 يونيو في بلفيو واشنطن وفقا لما نقله موقع The Verege.

عندما افتتحت أمازون سابقًا متجرًا بمساحة 35000 قدم مربع من Amazon Fresh العام الماضي باستخدام عربات Dash Carts عالية التقنية، فقد أثار ذلك تكهنات بأن تقنية Just Walk Out الخاصة بالشركة لم تكن مناسبة للمتاجر الكبيرة. لكن أمازون أكدت دائمًا أن Just Walk Out، التي تستخدم سلسلة من الكاميرات العلوية والأرفف الحساسة للضغط لاكتشاف ما يضعه المتسوقون في عرباتهم تلقائيًا، يمكن أن تصل إلى المتاجر من أي حجم، المتجر الجديد 25000 قدم مربع في الحجم.

قال ديليب كومار، نائب رئيس أمازون لتجارة التجزئة المادية والتكنولوجيا: "يُظهر جلب تقنية Just Walk Out إلى مساحة بقالة كاملة الحجم مع متجر Amazon Fresh في Bellevue قدرة التكنولوجيا المستمرة على التوسع والتكيف مع البيئات الجديدة والاختيار".

"أنه سيساعد حتى المزيد من العملاء على الاستمتاع بطريقة أسهل وأسرع للتسوق ولا يسعني الانتظار للحصول على تعليقاتهم حول هذا العرض الأخير من Just Walk Out."

تقول أمازون إنه عندما يصل العملاء إلى المتجر الجديد في بلفيو بواشنطن ، سيُطلب منهم اختيار خيار الدفع، وستظل عمليات الدفع التقليدية متاحة للعملاء الذين يريدون ذلك، إذا قرروا استخدام Just Walk Out ، فيمكنهم دخول المتجر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة في تطبيق Amazon ، أو إدخال بطاقة ائتمان أو خصم مرتبطة. بمجرد مغادرتهم المتجر تتم محاسبتهم تلقائيًا على العناصر الموجودة في سلة التسوق الافتراضية، ويتم إرسال إيصال إليهم رقميًا.

ويستخدم المتجر الجديد Just Walk Out ، لكنه لن يعرض عربات التسوق Dash عالية التقنية التي ظهرت Amazon لأول مرة في أول متجر بقالة Fresh في أغسطس الماضي.

رفضت أمازون الإفصاح عما إذا كانت ستجلب تقنية Just Walk Out إلى متاجر Amazon Fresh الموجودة مسبقًا في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه في المملكة المتحدة تظهر التكنولوجيا في المواقع التي تحمل علامة تجارية Fresh والتي تتشابه في الحجم مع متاجر Amazon Go في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى متاجر Amazon الخاصة ، توفر الشركة أيضًا Just Walk Out لتجار التجزئة الخارجيين. تقول أمازون إن أسواق Hudson و OTG CIBO Express و Delaware North هي ثلاثة تجار تجزئة خارجيين بدأوا في طرح التكنولوجيا في مواقع مختلفة.