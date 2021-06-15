شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة تعيد إحياء قضية LinkedIn لحماية بيانات المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت المحكمة العليا بالولايات المتحدة LinkedIn فرصة أخرى لمنع شركة منافسة من انتزاع المعلومات الشخصية من الملفات الشخصية العامة للمستخدمين، وهي ممارسة يقول موقع LinkedIn إنها يجب أن تكون غير قانونية ولكنها قد يكون لها تداعيات واسعة على الباحثين على الإنترنت والمحفوظات وفقا لما نقله موقع techCrunch.

وفقدت LinkedIn قضيتها ضد Hiq Labs في عام 2019 بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية بأن CFAA لا تحظر على الشركة كشط البيانات المتاحة للجمهور على الإنترنت.

وكما جادلت الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة Microsoft بأن التجريف الجماعي لملفات تعريف المستخدمين ينتهك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر أو CFAA ، الذي يحظر الوصول إلى جهاز الكمبيوتر دون إذن.

جادلت شركة Hiq Labs ، التي تستخدم البيانات العامة لتحليل تناقص الموظفين، في ذلك الوقت بأن الحكم لصالح LinkedIn "يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوصول المفتوح إلى الإنترنت، وهي نتيجة لم يكن من الممكن أن يقصدها الكونجرس عندما أصدر CFAA منذ أكثر من ثلاثة عقود. "

قالت المحكمة العليا إنها لن تنظر في القضية، لكنها بدلاً من ذلك أمرت محكمة الاستئناف بسماع القضية مرة أخرى في ضوء حكمها الأخير، الذي وجد أنه لا يمكن لأي شخص انتهاك قانون CFAA إذا قام بالوصول بشكل غير صحيح إلى البيانات الموجودة على جهاز كمبيوتر لديه الإذن ليستخدم.

لقد أطلق النقاد على قانون CFAA اسم "أسوأ قانون" في كتب قانون التكنولوجيا من قبل النقاد الذين جادلوا منذ فترة طويلة بأن لغته التي عفا عليها الزمن وغامضة فشلت في مواكبة وتيرة الإنترنت الحديثة.

لطالما قام البعض المحفوظات بكشط البيانات العامة كطريقة لحفظ وأرشفة نسخ من مواقع الويب القديمة أو البالية قبل إغلاقها. لكن حالات أخرى من التجريف عبر الإنترنت أثارت الغضب والمخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية، في عام 2019 ألغى باحث أمني الملايين من معاملات Venmo ، والتي لا تجعلها الشركة خاصة بشكل افتراضي، ادعت Clearview AI ، وهي شركة ناشئة للتعرف على الوجه مثيرة للجدل، أنها ألغت أكثر من 3 مليارات صورة للملف الشخصي من الشبكات الاجتماعية دون إذن منهم.