شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة تعيد إحياء قضية LinkedIn لحماية بيانات المستخدم والان مع تفاصيل الخبر
وفقدت LinkedIn قضيتها ضد Hiq Labs في عام 2019 بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية بأن CFAA لا تحظر على الشركة كشط البيانات المتاحة للجمهور على الإنترنت.
جادلت شركة Hiq Labs ، التي تستخدم البيانات العامة لتحليل تناقص الموظفين، في ذلك الوقت بأن الحكم لصالح LinkedIn "يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوصول المفتوح إلى الإنترنت، وهي نتيجة لم يكن من الممكن أن يقصدها الكونجرس عندما أصدر CFAA منذ أكثر من ثلاثة عقود. "
قالت المحكمة العليا إنها لن تنظر في القضية، لكنها بدلاً من ذلك أمرت محكمة الاستئناف بسماع القضية مرة أخرى في ضوء حكمها الأخير، الذي وجد أنه لا يمكن لأي شخص انتهاك قانون CFAA إذا قام بالوصول بشكل غير صحيح إلى البيانات الموجودة على جهاز كمبيوتر لديه الإذن ليستخدم.
لقد أطلق النقاد على قانون CFAA اسم "أسوأ قانون" في كتب قانون التكنولوجيا من قبل النقاد الذين جادلوا منذ فترة طويلة بأن لغته التي عفا عليها الزمن وغامضة فشلت في مواكبة وتيرة الإنترنت الحديثة.
لطالما قام البعض المحفوظات بكشط البيانات العامة كطريقة لحفظ وأرشفة نسخ من مواقع الويب القديمة أو البالية قبل إغلاقها. لكن حالات أخرى من التجريف عبر الإنترنت أثارت الغضب والمخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية، في عام 2019 ألغى باحث أمني الملايين من معاملات Venmo ، والتي لا تجعلها الشركة خاصة بشكل افتراضي، ادعت Clearview AI ، وهي شركة ناشئة للتعرف على الوجه مثيرة للجدل، أنها ألغت أكثر من 3 مليارات صورة للملف الشخصي من الشبكات الاجتماعية دون إذن منهم.