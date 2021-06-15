طريقة استعادة الصور المحذوفة من الأندرويد عبر DiskDigger

دبي - يزن راشد - توجد مجموعة من الطرق المتاحة من أجل استعادة الصورة المحذوفة من هواتف الأندرويد،وتستطيع استعادة الصور بنفسك دون مساعدة.

ويمكنك الاعتماد على التطبيقات حتى تستعيد الصور المحذوفة، ونعرض لك من خلال المقال التالي أفضل تطبيق يمكنه القيام بهذا.

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حيث يعمل على استعادة الصور المحذوفة بالكامل من جميع أجزاء الجهاز دون الحاجة إلى كسر حماية الجهاز.

ونقدم لكم اليوم تطبيق DiskDigger Pro، حيث قمنا باختباره ووجدنا أنه أحد أفضل التطبيقات في هذا المجال، والأهم من ذلك أنه يعمل إعطاءه صلاحيات المستخدم الجذر للجهاز.

ولذلك تستطيع استعادة الصور المحذوفة دون الحاجة لكسر حماية الجهاز أو المخاطرة بخروجه من الضمان.

ماهو الفرق بين النسخة المدفوعة من DiskDigger Pro والنسخة المجانية؟

ويشبه التطبيق جميع التطبيقات الأخرى في هذا المجال، حيث أنه يقدم نسخة مدفوعة ونسخة مجانية.

ويعتبر الفارق الأهم بين النسخ هو أن النسخة المجانية تسمح لك باستعادة الصور وملفات الفيديو.

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ولكن يمكنك استعادة ملفات الفيديو في حالة كان جهازك يمتلك صلاحيات المستخدم الجذر فقط.

ولكن تسمح لك النسخة المدفوعة باستعادة جميع أنواع الملفات المفقودة على هاتفك، ثم رفعها على سيرفرات خاصة بك FTP إن كنت تمتلك واحداً، و يمكنك حذف الصور وتنظيف الجهاز بالكامل.

طريقة استخدام التطبيق في استعادة الصور المحذوفة

يجب عليك أن تبحث عن التطبيق ثم تثبيته مجانًا،ولا يجب تحميل التطبيق من أي متجر غير معروف أو مجهول.

وهذا لأن التطبيق يبحث في ملفات جهازك الخاصة ،وأنت بالطبع لا ترغب لهذه الملفات أن تتسرب أو أن يتم اختراق هاتفك .

وعندما تقوم بفتح التطبيق لأول مرة يظهر على الشاشة اختيارين ،وهما البحث الكامل في الهاتف أو البحث الأساسي من أجل استعادة الصور المحذوفة.

ويمكنك استخدام خاصية البحث الكامل إن كنت تمتلك صلاحيات المستخدم الجذر.

ولكن يمكنك عبر الفحص الكامل تحديد جزء معين من الذاكرة لفحصه، لذا فهو يقدم نفس الأداء من الفحص الأساسي، ولكن بشكل أبطأ.

ثم قم باختيار تنسيق الملفات التي ترغب في استعادتها.

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وبعد ذلك سيبدأ التطبيق بالفحص والبحث عن الملفات وإظهارها في الشاشة الرئيسية كما ترى في الصورة.

وإن وجدت الصورة التي ترغب بها قم بالضغط عليها وترك علامة عليها لتقوم بحفظها لاحقاً.

ويمكنك البحث عن ملفات بعينها من فترة زمنية أو حجم معين من خلال الضغط على علامة الترس واختيار تنقية الملفات بالشكل الذي ترغب فيه.

حفظ الملفات:

ويمكنك حفظ الملفات كما ترغب، وذلك عبر الضغط على علامة التنزيل، ويعطيك التطبيق أكثر من اختيار لحفظ الصور.

ويقدم لك التطبيق ثلاثة اختيارات لحفظ الصور: أولًا حفظها في الذاكرة وثانيًا مشاركتها عبر تطبيق معين وثالثًا رفعها على خدمة تخزين صور خارجية.

وهكذا نكون قد انتهينا من عملية استعادة الصور المحذوفة على الأندرويد.