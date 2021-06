تويتر تريد تحديد من يمكنه الإشارة إليك في تغريداته

دبي - يزن راشد - تماشياً مع إضافة منصة تويتر الحديثة نسبيًا للقدرة على التحكم في من يمكنه الرد على تغريداتك، فإنها تجرب أيضًا عناصر تحكم جديدة حول من يمكنه الإشارة إليك عبر المنصة.

وقد يساعد ذلك الأشخاص على تجنب الانتباه غير المرغوب فيه، والحد من التجارب السلبية في التطبيق.

و Sometimes you want to talk, and sometimes you just ... don't.



Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.



Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL — Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021 دومينيك كاموزي، مصمم الخصوصية في تويتر، بعض المفاهيم المبكرة لكيفية عمل الميزة، بدءًا من هذا النموذج الأولي لإلغاء ذكر نفسك من سلسلة تغريدات.

اقرأ أيضًا: تويتر على وشك إطلاق Super Follows

وتوفر العملية الجديدة خيارًا جديدًا “إزالة ذكري من هذه المحادثة” في القائمة المنسدلة للتغريدات، وذلك حتى تتمكن من التخلص من أي مشاركة أخرى مع السلسلة المحددة.

ويتم بعد ذلك إلغاء ربط المعرف الخاص بك بالدردشة. وبالرغم من أنه يظل في نص التغريدة الأصلي، ولكنه يكون غير قابل للنقر.

ويمكنك فعل ذلك عندما يتم وضع علامة باسمك في الصور عبر المنصة، وذلك عبر خيار “إزالة العلامة من الصورة”. ولكن هذا من شأنه أن يمنح المستخدمين القدرة على إبعاد أنفسهم عن أي ارتباط مباشر بمناقشات التغريدات المحددة أيضًا.

اقرأ أيضًا: توثيق حساب سناب شات والحصول على الشارة

ويوفر ذلك مزيدًا من الراحة لإدارة تجربتك داخل التطبيق. وقد يكون ذلك مفيدًا لتجنب مرسلي البريد العشوائي والمتصيدين الذين قد لا تهتم بحظرهم، ولكن لا ترغب في التعامل معهم بشأن عنصر معين.

تويتر تختبر تحكمًا أكبر:

بالإضافة إلى ذلك تتطلع تويتر أيضًا إلى إضافة إشعار جديد عندما يذكرك شخص لا تتابعه. وفي إطار هذه العملية، عندما تقوم بتوسيع إشارة تغريدة من إشعاراتك، سيكون هناك خيار في التغريدة نفسها ل “إزالة ذكرك”.

وبمجرد اختيار إلغاء الإشارة إلى نفسك في تغريدة عبر هذا الزر، لن يتمكن كاتب التغريدة المحدد من الإشارة إليك مرة أخرى، إلا إذا قمت بتحديث إعداداتك مرة أخرى.

اقرأ أيضًا: بايدن يلغي أوامر ترامب التي تحظر تيك توك

وتتطلع تويتر أيضًا إلى إضافة عناصر تحكم جديدة لمن تسمح له بذكرك. وذلك مع تحديدات قيود متغيرة للجمهور (“الجميع” أو “الأشخاص الذين تتابعهم” أو “مخصص”) التي يمكنك استخدامها ليوم أو 3 أيام أو 7 أيام في كل مرة.

وتريد المنصة أيضًا المساعدة على تجنب ثقافة الإلغاء مع خيار يتيح لك منع أي شخص من الإشارة إليك ليوم واحد.

وتزود هذه العملية المستخدمين بتنبيه عندما يحصل معرفه على الكثير من التغريدات. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مراجعة تلك الإشارات، وتغيير إعدادات الإشارة الخاصة بهم مع خيار “إيقاف مؤقت لجميع الإشارات” في الجزء السفلي من الشاشة.

ولا تزال تويتر تجرب هذه الخيارات في هذه المرحلة، مع نماذج المفاهيم المبكرة. ولذلك قد تتغير تمامًا، أو قد لا تطلق أي من هذه العناصر على الإطلاق.