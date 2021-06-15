جوجل تطور Pixel Stand جديد لهاتف Pixel 6

دبي - يزن راشد - من الواضح أن سلسلة Pixel 6 مختلفة عن أي هاتف Pixel من قبل، ويبدو أن شركة جوجل تطور حامل Pixel Stand من الجيل الثاني، مزودًا بمراوح، مما يلمح إلى سرعات شحن أسرع.

وفي عام 2018، أطلقت جوجل لأول مرة Pixel Stand، وهو شاحن لاسلكي بقوة 10 واط، الذي كان عند الإطلاق شاحن Qi الوحيد الذي يدعم شحن 10 واط عبر Pixel 3 و Pixel 3 XL.

علاوة على ذلك، يحمل Pixel Stand جهازك بزاوية مريحة للعرض المكتبي، مما يسمح له بالعمل كإطار رقمي لخدمة Google Photos وحتى كشاشة عرض مع وصول صوتي إلى مساعد جوجل.

وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت جوجل باستمرار بتحديث إمكانات Pixel Stand عند استخدامها مع هواتف Pixel.

وبالنظر إلى أن منبه شروق الشمس – الذي يوقظك عن طريق زيادة سطوع الشاشة تدريجيًا في الصباح – أصبح ميزة أوسع في Google Clock، اكتسب Pixel Stand إمكانية وصول سهلة إلى قائمة عناصر التحكم في الجهاز في أندرويد 11 لإدارة منزلك الذكي بسهولة.

وبالبحث في التعليمات البرمجية لـ Android 12 Beta 2، اكتشف موقع 9to5Google أن العمل قد بدأ على شاحن لاسلكي جديد من صنع جوجل.

اقرأ أيضًا: 5 من أفضل الشواحن السريعة لهواتف آيفون 12

وبالنظر إلى التوقيت، فمن المفترض بيع Pixel Stand التالي إلى جانب Pixel 6 القادم.

وتتمثل الميزة الجديدة الأكثر أهمية في تضمين مراوح التبريد لتبديد الحرارة بشكل أفضل من كل من الهاتف والشاحن نفسه.

ويمكن لحامل Pixel Stand الأصلي تشغيل الشحن اللاسلكي بقوة 10 واط دون أي مخاوف من ارتفاع درجة الحرارة.

وقد يعني هذا أن الجيل الثاني من Pixel Stand سيكون قادرًا على الشحن بشكل أسرع.

جوجل تطور شاحن لاسلكي جديد:

من الأمثلة على الشاحن اللاسلكي الآخر الذي يستخدم المراوح شاحن Warp من OnePlus، الذي يصل إلى 50 واط. ولكن سامسونج لديها مراوح في شواحن منخفضة تصل إلى 10 واط.

ولا يوجد حتى الآن أي أدلة على خرج الطاقة من Pixel Stand القادم. ومع ذلك، يبدو أن التطبيق يعد حسابات للمراوح، ويحدد عدد المراوح التي يجب تشغيلها ومدى السرعة.

وظهرت إمكانية استخدام حسابات المراوح لتسريع المراوح أو إبطائها أو إيقافها بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل.

اقرأ أيضًا: الجيش الأمريكي يريد تقليل ضوضاء الطائرات العمودية

على سبيل المثال، إذا قلت Hey Google، فإن المراوح تهدأ قليلاً لفهم الأمر الصوتي بشكل أفضل. وينطبق الشيء نفسه على معظم التطبيقات التي تستخدم الميكروفون.

وتصبح المراوح أكثر هدوءًا إذا كنت تستخدم تطبيق Google Recorder أثناء شحن هاتفك وتسجيل محادثة في وقت واحد.

ويبدو أن هذا الحساب الهادئ الإضافي يتم استخدامه تلقائيًا عند ضبط جهاز Pixel على وضع وقت النوم لمنع الضوضاء من إزعاجك أثناء النوم.

علاوة على ذلك، يبدو أنه يمكنك تبديل إعداد الشاحن يدويًا بين تلقائي وهادئ وتعزيز الطاقة.

وفي وضع تعزيز الطاقة، تدور مراوح Pixel Stand الجديدة بشكل أسرع. ومن المرجح أن تعوض عن معدل شحن أسرع من المعتاد.

ويشير تضمين المراوح والشحن السريع في هذا الجيل الثاني من Pixel Stand إلى أن سلسلة Pixel 6 قادرة على شحن Qi بشكل أسرع من السنوات السابقة.