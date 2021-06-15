شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يقدم إعدادا جديدا للعربية المؤنثة كلغة تخاطب على نسخة الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تويتر عن إطلاق إعداد جديد يسمح للمغردين باختيار "العربية المؤنثة" كلغة للتخاطب على المنصة في إطار جهود الشركة لعكس الأصوات العديدة التي تشكل المحادثات على المنصة بشكل أفضل، وفي بعض اللغات، كما هو الحال في العربية، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة، واليوم يوفر تويتر للأشخاص خياراً في تحديد كيفية مخاطبتهم.

وسيتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، فعلى سبيل المثال، ستظهر كلمة "غرّدي" بدلاً من "غرّد" والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، وسيظهر خيار "استكشفي" بدلاً من "استكشف".

وقالت كارلا المعلولي، مديرة تسويق الأعمال في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمكن لكل صوت على تويتر أن يترك تأثيراً على العالم، وأصوات الأشخاص هي التي تحدد المحادثات التي تجري على منصتنا.

نتمنى أن يوفر هذا التحديث خياراً للنساء الناطقات باللغة العربية لمشاركة صوتهم والمشاركة في محادثات شاملة يتم مخاطبتهم فيها حسبما يفضلون. لقد شهدنا دعماً كبيراً من القطاع وقمنا بالتعاون مع عدد منظمات وأفراد للإنضمام للمحادثة حول هذا التحديث ودعم مبادرتنا".

ويمكن للراغبين من اختيار اعداد اللغة الجديد من تسجيل الدخول إلى Twitter.com، والانتقال إلى "الإعدادات والخصوصية" ثم "إمكانية الوصول والعرض واللغات" ثم اختيار"اللغات" ثم اختيار "لغة العرض" ثم تحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.

وإلى جانب التحديث، أطلقت الشركة حملة بعنوان "أتحدث بالمؤنث" لمشاركة نهجها والتعاون مع الآخرين وتشجيعهم لاتباعه، وقد أنشأ تويتر رمزاً تعبيرياً خاصاً بالحملة يظهر عند استخدام الوسوم العربية والانجليزية.

والتحديث متوفر على نسخة الويب من تويتر في الوقت الحالي، وتعمل المنصة على جعله متاحاً على نظامي التشغيل "IOS" و"Android" أيضاً.

وأكدت الشركة على التزامها وحرصها على استخدام لغة شاملة سواء على موقعها أو تطبيقها أو مضمنة في برمجياتها. ويدرك تويتر وجود المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ليتمكن من عكس تنوع الأصوات حول العالم، وأكد على مواصلة مشاركته كيفية تحديث خصائصه بناءً على مقترحات الأشخاص.