شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يقدم إعدادا جديدا للعربية المؤنثة كلغة تخاطب على نسخة الويب والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، فعلى سبيل المثال، ستظهر كلمة "غرّدي" بدلاً من "غرّد" والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، وسيظهر خيار "استكشفي" بدلاً من "استكشف".
وقالت كارلا المعلولي، مديرة تسويق الأعمال في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمكن لكل صوت على تويتر أن يترك تأثيراً على العالم، وأصوات الأشخاص هي التي تحدد المحادثات التي تجري على منصتنا.
نتمنى أن يوفر هذا التحديث خياراً للنساء الناطقات باللغة العربية لمشاركة صوتهم والمشاركة في محادثات شاملة يتم مخاطبتهم فيها حسبما يفضلون. لقد شهدنا دعماً كبيراً من القطاع وقمنا بالتعاون مع عدد منظمات وأفراد للإنضمام للمحادثة حول هذا التحديث ودعم مبادرتنا".
وإلى جانب التحديث، أطلقت الشركة حملة بعنوان "أتحدث بالمؤنث" لمشاركة نهجها والتعاون مع الآخرين وتشجيعهم لاتباعه، وقد أنشأ تويتر رمزاً تعبيرياً خاصاً بالحملة يظهر عند استخدام الوسوم العربية والانجليزية.
والتحديث متوفر على نسخة الويب من تويتر في الوقت الحالي، وتعمل المنصة على جعله متاحاً على نظامي التشغيل "IOS" و"Android" أيضاً.
وأكدت الشركة على التزامها وحرصها على استخدام لغة شاملة سواء على موقعها أو تطبيقها أو مضمنة في برمجياتها. ويدرك تويتر وجود المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ليتمكن من عكس تنوع الأصوات حول العالم، وأكد على مواصلة مشاركته كيفية تحديث خصائصه بناءً على مقترحات الأشخاص.