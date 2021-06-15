شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى إنهاء مايكروسوفت دعمها لنظام تشغيل ويندوز 10 بعد 4 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعلن مايكروسوفت قريبًا عن الإصدار التالي من ويندوز في 24 يونيو، ولكن قبل حدوث ذلك أعلنت الشركة بالفعل أنها ستنهي دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025.

وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الشركة تاريخ انتهاء لنظام التشغيل بأكمله. تم الكشف عن نظام التشغيل Windows 10 في الأصل في عام 2015 ، لذلك سيكون قد تم تشغيله بشكل جيد لمدة 10 سنوات - يناسب اسمه أيضًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ماذا يعني إنهاء مايكروسوفت دعمها لنظام التشغيل Windows 10؟

بالنسبة للمبتدئين ستتوقف عن تلقي تحديثات البرامج ولن تتم إضافة ميزات جديدة إلى نظام التشغيل.

وقد يكون لدى الشركة نافذة دعم ممتدة حيث تصدر إصلاحات للأخطاء وتصحيحات ، حتى تتمكن من تشغيل نظامك دون القلق بشأن الأمان.

بينما قد يفضل المستخدمون المنزليون التحديث إلى الإصدار الجديد من Windows في غضون عامين من إصداره ، فقد لا تقوم المؤسسات بإجراء هذا التبديل بسرعة. ويرجع ذلك إلى أنهم غالبًا ما يقومون بتشغيل عدة أجزاء من البرامج المخصصة والمخصصة لنظام تشغيل معين، وقد لا يتم تحديث هذه البرامج بمجرد طرح الإصدار التالي من Windows.

لذا فإن نظام التشغيل Windows 10 لا ينتهي في أي وقت قريبًا ، لكننا على الأقل نعرف التاريخ الذي ستبدأ فيه Microsoft في دفع المستخدمين نحو أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها.