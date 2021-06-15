تكنولوجيا: أفضل عروض وخصومات أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون بالسعودية عروض وخصومات على كافة المنتجات المتنوعة بما في ذلك الأجهزة الذكية مثل الحواسب والهواتف والسماعات وغيرهم، وفي هذه المقالة سنقدم لكم مجموعة بأفضل العروض والخصومات من أمازون.

وعلاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة أمازون برايم للاستفادة من خدماتها التي تتمثل في توصيل مجاني وسريع و مشاهدة حصرية لأفلام ومسلسلات أمازون الأصلية وأيضاً ألعاب مجانية عبر منصة تويتش، التسوق المبكر للعروض. تتوفر الخدمة مجانًا لمدة 30 يوم ثم بـ 16 ريال سعودي شهريًا مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت. يمكنك الاشتراك من هنا.

إليكم أفضل عروض وخصومات أمازون:

كاميرا مراقبة DoorView Cam من Ring

السعر: 439 ريال سعودي

المواصفات:

تعمل مع أبواب بسُمك 34-55 ملم.

تأتي بدقة 1080 بكسل والتي ستمكنك من رؤية وسماع والتحدث إلى الزوار من أي مكان.

سهلة التركيب وتتضمن جميع الأدوات التي تحتاج إليها لاستبدال ثقب الباب.

لا تتطلب تمديد أسلاك أو ثقب.

ستتلقى الإشعارات من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الحاسب عندما يطرق أي أحد بابك أو يضغط الجرس أو يصدر أي حركة.

تقنية الحركة المتقدمة تسمح لك بضبط مستشعرات الحركة المدمجة بسهولة للتركيز والكشف عما هو مهم لك.

تدعم مساعد أليكسا لإرسال الإشعارات عندما يكون لديك زائر، مما يتيح لك رؤية من عند الباب مع ايكو شو أو ايكو سبوت.

تأتي مع ضمان الحماية من السرقة: إذا سُرقت كاميرا مراقبة الباب، سيتم تبديلها مجانًا.

للحصول عليها أنقر هنا.

كاميرا المراقبة سبوت لايت بدقة HD من Ring

السعر: 639 ريال سعودي

المواصفات:

تتيح لك رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والحاسب الشخصي الخاص بك.

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

قم بتوصيلها بمقابس الكهرباء القياسية لتزويدها بالطاقة.

يمكنك مراقبة منزلك بفيديو عالي الدقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء وعرض مباشر وفيديو في الوقت الفعلي.

تحتوي على شرائط إضاءة ليد مدمجة وصفارة إنذار.

تأتي مع ضمان الحماية من السرقة: إذا سُرقت الكاميرا، سيتم استبدالها مجانًا.

للحصول عليها أنقر هنا.

رينج اب كام كاميرا مراقبة HD سلكية من Ring

السعر: 749 ريال سعودي

المواصفات:

تسمح لك بمراقبة منزلك من الداخل أو الخارج بفيديو HD بدقة 1080 بكسل.

تأتي بتصميم رفيع ويمكن تركيبها في أي مكان.

تتيح لك أن رؤية وسماع والتحدث إلى الأشخاص من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الحاسب الشخصي.

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تتيح لك تفقد منزلك في أي وقت عبر المشاهدة المباشرة والفيديو في الوقت الآني.

تعمل مع مجموعة مختارة من أجهزة اليكسا لإطلاق فيديو في الوقت الآني بصوتك.

تتصل بالإنترنت عبر Wi-Fi أو ايثرنت.

سهلة التركيب، وتأتي مع كل الملحقات التي تحتاج إليها.

للحصول عليها أنقر هنا.

كابل Amazon Basics معتمد من أبل 30 دبوس إلى USB لهواتف آيفون 4 وآيبود الجيل الثالث

السعر: 14 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 1.0 متر.

سلك نحاسي للشحن السريع.

غلاف مرن واقي من مادة PFC.

معتمدة من ماي فاي.

متوافق مع آيفون 4 وآيبود وآيباد الجيل الثالث.

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كابل منفذ عرض صغير الى منفذ HDMI من Amazon Basics

السعر: 29 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 1.83 متر (6 قدم).

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كابل HDMI 2.0 عالي السرعة من Amazon Basics

السعر: 31 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 25 قدم.

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مقابض ابهام واداة لتمديد الزناد لوحدة التحكم بجهاز Xbox One من Amazon Basics

السعر: 23 ريال سعودي

المواصفات:

مقابض إبهام غير قابلة للانزلاق وموسعات الزناد لأجهزة التحكم بوحدة اكس بوكس ون/اكس بوكس ون اس/ اكس بوكس ون اكس (غير متوافقة مع وحدة التحكم بجهاز اكس بوكس ون اليت).

توفر مقابض الإبهام دقة محسنة؛ توفر الوحدات التي تأخذ شكل الأصابع دعمًا مريحًا ولا سيما أثناء اللعب لفترات طويلة.

سهلة الارتداء.

الارتفاع الإضافي 9.5 ملم (إجمالي ارتفاع العصا 13.6 ملم).

توفر نطاقًا معززًا من الحركة وتساعد على تقليل إجهاد الإبهام والمعصم واليد

توفر مساحة السطح الأكبر بنسبة 147% (مقارنةً بعصيّ الإبهام الأصلية) المزيد من الراحة.

مثالية لألعاب إطلاق النار والحركة والقتال وألعاب السباق.

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كابل USB-C إلى USB-A 3.1 من Amazon Basics

السعر: 19 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

النوع: USB-C.

اللون: أبيض.

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كابل ار جيه 45 كات – 6 ايثرنت من Amazon Basics

السعر: 10 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

النوع: ار جيه 45 كات

متوافق مع: الحواسب المحمولة/الحواسب الشخصية.

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كابل شحن Lightning إلى USB-A لهواتف آيفون من Amazon Basics

السعر: 29 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 10 قدم.

متوافق مع جميع أجهزة أبل الداعمة لمنافذ Lightning.

تمت إضافة طبقة حماية إضافية إلى طرف الكابل Lightning وطرف USB لتحسين المتانة وتقليل الاهتراء.

تم اختبار الكوابل للثني بمقدار 95 درجة 10.000 مرة.

يتوافق رأس الكابل الصغير مع جميع الحافظات تقريبًا.

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كابل محول شاحن USB-A 2.0 إلى Micro-B من Amazon Basics

السعر: 14 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 10 قدم.

متوافق مع أجهزة متعددة.

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حقيبة لاب توب تتسع للأجهزة ذات حجم 14 بوصة من Amazon Basics

السعر: 18 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

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