تكنولوجيا: دايسون تكشف عن طريقة جديدة كلياً للتنظيف في المملكة العربية السعودية مع إطلاق أول مكنسة برأس Fluffyلتنظيف متعدد الاتجاهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه المكانس التقليدية عادةً عائقاً في الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها ولا تتمتع بالمرونة اللازمة لأداء مهام التنظيف اليوم التي تتخللها العديد من العوائق في المنزل مثل: مطاردة الغبار الناعم على أرضية غرفة المعيشة والوصول إلى أسفل الأريكة لالتقاط الغبار المخفي وشفط آخر قطعة من حبوب الفطور تحت طاولة المطبخ.

توفر مكنسة Dyson Omni-glide طريقة جديدة كلياً لتنظيف الأرضيات الصلبة. وهي أول مكنسة كهربائية من دايسون على الإطلاق مصممة للتنظيف اليومي في منازل المدينة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يحبون استخدام المكنسة الكهربائية كثيراً والوصول إلى الزوايا والشقوق الصعبة. وصُمم رأس التنظيف Fluffy متعدد الاتجاهات كي ينزلق في جميع الاتجاهات: للأمام والخلف وحتى الجانبين. وبعد إعادة تركيبها بشكل جديد، أصبح يمكن تسطيح المكنسة لتنظيف المساحات الضيقة.

صُممت مكنسة Dyson Omni-glide أيضاً بتنسيق مستوٍ مع محاذاة نظام الفصل والمحرك والمرشح والمقبض لتمكين المكنسة من الاستلقاء بشكل مستوِ على الأرضii وتنظيف المساحات الضيقة مثل الأماكن الموجودة تحت الأريكة أو بين الأثاث. ويُعدّ هذا التنسيق الجديد نتيجةً للبحث المكثف الذي ضمّ 470 ساعة من التجارب ومشاركة 277 مستخدم في منازلهم في ستة بلدان.

تعيّن على المهندسين مع هذا التنسيق الجديد تصميم مكنسة تحتوي على تقنيات دايسون الأساسية، بما في ذلك: محرك Dyson Hyperdymium المُصغّر والمعاد ترتيبه بشكل مستوٍ بحيث يحافظ على قدرته بتوفير الشفط القوي ويدور بسرعة تصل إلى 105 ألف دورة في الدقيقة. وحافظ مهندسو دايسون أيضاً على تقنية الترشيح الخماسية من دايسون حتى في هذا التنسيق المصغّر، والذي يضمن قدرة المكنسة على امتصاص الغبار الناعم المخبأ في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بكفاءة والتقاط 99.97% من الجسيمات الصغيرة حتى 0.3 ميكرون ونشر الهواء النظيف.

رأس التنظيف Fluffy™ متعدد الاتجاهات

تعد مكنسة Dyson Omni-glide أول مكنسة برأس تنظيف متعدد الاتجاهات من نوع Fluffy يطفو على أربع عجلات مثبتة بزاوية 360 درجة تتيح له التحرك بسهولة في جميع الاتجاهات والمساحات الضيقة. وهي أكثر مكانسنا قدرةً على المناورة بفضل تقنيتين أساسيتين هما: رأس المكنسة متعدد الاتجاهات وتنسيق المكنسة المسطّح. وصُمم ارتفاع العجلات وتركيبها لضمان الحد الأدنى من المقاومة سواء كانت تتحرك للأمام أو الخلف أو حتى الجانبين. وتتيح محامل الكُرات المغلفة أيضاً التغيير السلس للاتجاه وتقليل تراكم الأوساخ.

قال جيمس دايسون، مؤسس الشركة وكبير المهندسين: “تشتهر شركتنا بريادتها في قطاع المكانس الكهربائية، حيث ابتكرنا تقنية الدوّامات وتخلصنا من كيس الغبار والأسلاك عبر إطلاق مكانسنا اللاسلكية القوية. ونقدم اليوم طريقة جديدة كلياً لتنظيف الأرضيات الصلبة باستخدام مكنسة Dyson Omni-glide. ويُعدّ رأس التنظيف Fluffy متعدد الاتجاهات الجديد شهادة حقيقية على قدراتنا الهندسية، ويتم تشغيله بواسطة محرك Dyson Hyperdymium، ويضم فرشاتين تدوران بشكل معاكس وبنفس السرعة لتلتقطا الأوساخ في كلا الاتجاهين”.

تأتي مكنسة Dyson Omni-glide أيضاً مع أربع ملحقات وإكسسوارات لتنظيف الأماكن العالية والمنخفضة وجميع الأماكن الأخرى.

تتضمن المزايا الأساسية الأخرى في مكنسة Dyson Omni-glide™:

إفراغ سهل وسلس للحاوية: تحتوي الحاوية المستوية والنحيفة على آلية طرد بمقبض دوار للتخلص من الغبار بحركة سلسة واحدة. ويمسح طوق من السيليكون القطعة الشبكية لطرد الغبار دون تلويث يديكم.

زر التشغيل: تحتوي المكنسة على زر تشغيل بديل عن الزر الكلاسيكي، مما يسهل على المستخدمين التبديل بين اليدين أثناء تحريك المكنسة في الأماكن الصعبة، ويسهل عملية التنظيف عما قبل.

سهولة الصيانة: لإزالة الغبار المتراكم، يمكنكم غسل الحاوية والمرشح ومقبض الفرشاة وأي أدوات أخرى لا تحتوي على المكونات الإلكترونية.

بطارية قابلة للإزالة بأداء ثابت وطاقة كبيرة: توفر البطارية ما يصل إلى 20 دقيقة من وقت التشغيلiii. وأصبح تبديل البطارية أمراً سهلاً بفضل بُنية النقر التي تُمكّن المالكين من إزالتها واستبدالها بضغطة زر واحدة.

وحدة الإرساء الجدارية: تُمكّن المستخدمين من تثبيت الماكينة على قاعدة لإعادة الشحن كي تكون جاهزة للتنظيف في المرة التالية.

إن كنتم تبدؤون حياتكم في شقة صغيرة في أحد المدن أو إن كنتم مضطرين للتنظيف بشكل منتظم، تعد Dyson Omni-glide المكنسة الكهربائية اللاسلكية المثالية لتلبية احتياجاتكم.

تتوفر مكنسة Dyson Omni-glide الكهربائية اللاسلكية الآن في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت على موقع sa.Dyson.com ومتاجر دايسون والمتاجر الشريكة بسعر 1899 ريال سعودية.

عن دايسون

– بعدما بدأت في Coach House بالقرب من باث بالمملكة المتحدة، نمت “دايسون” باستمرار منذ تأسيسها في عام 1993. أما اليوم، فـ “دايسون” هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل في مجالات الهندسة والبحث والتطوير والاختبار في المملكة المتحدة وماليزيا وسنغافورة والفلبين. وتمتلك “دايسون” 10,551 براءة اختراع، بالإضافة إلى براءات الاختراع التي تتنظر ان تصبح رسمية عالميًا.

– توظّف “دايسون” أكثر من 14,000 شخص على مستوى العالم بما في ذلك 6,000 مهندس وعالم. كما ان لدى “دايسون” العديد من الخطط الطموحة الهادفة إلى تطوير تقنيات جديدة مع فرق عالمية تركّز على خلايا بطاريات الحالة الصلبة والمحركات الكهربائية عالية السرعة وأنظمة الرؤية وتقنيات التعلم الآلي والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاعتماد على شبكة البحث والتطوير العالمية الخاصة بها. ويعتبر فريق الروبوتات الداخلي لشركة “دايسون” أحد أكبر الفرق في المملكة المتحدة. وإلى جانب نشاطه الداخلي المتنامي، يواصل مختبر “دايسون” Dyson Robotics Lab في إمبريال كوليدج لندن برنامجه البحثي طويل الأجل.

اعلان





