تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord N200 يدعم شبكات 5G وينطلق بسعر 240 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة OnePlus Nord N200 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G ويأتي بسعر 240 دولار.

يتميز هاتف OnePlus Nord N200 بحجم شاشة 6.49 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord N200 برقاقة معالج Snapdragon 480 لدعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باللون الأزرق فقط وبسعر 240 دولار.

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