تكنولوجيا: رصد هواتف Honor 50 وHonor 50 SE في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من Geekbench عن تفاصيل جديدة حول هواتف Honor 50 وHonor 50 SE المرتقب إنطلاقها رسمياً في حدث يعقد غداً.

ينطلق غداً 16 من يونيو حدث Honor لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Honor 50، واليوم تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الإصدارات القادمة، حيث ظهرت الهواتف في قاعدة بيانات Geekbench.

ولقد ظهر هاتف Honor 50 في Geekbench بنموذج رقم ANTH-AN00، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 778G.

من جانب أخر رصد هاتف Honor 50 SE بنموذج رقم JLH-AN00 ورقاقة معالج Mediatek MT6877 أو التي تعرف برقاقة Dimensity 900.

كما تؤكد التسريبات على أن Honor تقدم كلا الهاتفين بنظام تشغيل Android 11، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن سلسلة Honor 50 في الصين غداً، أيضاً لم تؤكد الشركة على دعم الإصدارات الجديدة بخدمات جوجل حتى الآن.

المصدر

اعلان





