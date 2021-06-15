شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يستكشف طريقة جديدة لمنع الاهتمام غير المرغوب به على التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكشف Twitter طريقة جديدة لمنع ما يتعلق بالاهتمام غير المرغوب فيه الذي غالبًا ما يؤدي إلى المضايقات على الشبكة الإجتماعية، تعمل الشركة على أدوات من شأنها إذا تم إطلاقها أن تسمح للمستخدمين بمنع الأشخاص من ذكرها بدون زر الحظر أو كتم الصوت وفقا لما نقله موقع Engadget.

وصفه مصمم منتج Twitter Dominic Camozzi بأنه "مفاهيم مبكرة"، فإن الميزات ستمنح مستخدمي Twitter القدرة على "توحيد ذكرياتك" والتحكم في من يمكنه وضع علامة عليها في التغريدات المستقبلية.

على غرار إلغاء الإشارة إلى نفسك على Facebook ، فإن إلغاء الإشارة سيؤدي بشكل أساسي إلى إلغاء ربط المقبض الخاص بك بالتغريدة ويمنعك من وضع علامة عليك في الردود المستقبلية، وفقًا للنماذج التي شاركها Camozzi.

ويمكن أن تسمح لك الميزة أيضًا بمنع مستخدمين محددين من الإشارة إليك في المستقبل دون الحاجة إلى حظر حساباتهم تمامًا. يسمح لك التكرار المحتمل الآخر بحظر أي إشارات جديدة لعدد محدد من الأيام.

هذا المفهوم مشابه للمفهوم الذي يسمح للمستخدمين بالحد من الردود على تغريداتهم، مثل هذه الميزة ، يمكن أن تساعد القدرة على "التوحيد" في معالجة بعض السلوكيات الأكثر خطورة والتي غالبًا ما تؤدي إلى مضايقات واسعة النطاق على Twitter. على سبيل المثال، في إصدار واحد تمت معاينته بواسطة Camozzi ، سيكون التطبيق قادرًا على إخطارك عندما تبدأ في الحصول على "الكثير" من الإشارات، ويمكنك الانتقال إلى إعداداتك وتغيير من يمكنه الإشارة إليك أو إيقافه مؤقتًا تمامًا من أجل "معالجة المواقف التي تصاعدت فجأة" بسرعة.

يمكن أن تمنح الميزات المستخدمين أدوات إضافية للتعامل مع المواقف التي تؤدي فيها التغريدات الفيروسية إلى مضايقات على نطاق واسع. على عكس تحديد الردود، والتي يجب إجراؤها قبل إرسال تغريدة ، يمكن استخدام ميزات "التوحيد" بشكل استباقي. قد لا تمنع الأدوات الأشخاص من قول أشياء سيئة تمامًا ولكنها قد تحمي المستخدمين من الاضطرار إلى الخوض في مجموعة من الردود السامة أو حظر أو كتم مئات الحسابات يدويًا.

لم يذكر Camozzi متى أو حتى إذا كانت هذه الميزات يمكن أن تشق طريقها إلى المستخدمين، ولكن Twitter يبحث عن تعليقات على الأفكار.