شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق إعدادات جديدة لاختيار "العربية المؤنثة" للتخاطب على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع تويتر عن إطلاق إعدادات جديدة تسمح للمغردين باختيار "العربية المؤنثة"، كلغة للتخاطب على المنصة فى إطار جهود الشركة لعكس الأصوات العديدة التى تشكل المحادثات على المنصة بشكل أفضل.

وفى بعض اللغات، كما هو الحال فى العربية، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة، لذلك أعادت منصة تويتر تعديل اختيارات اللغة لتوفير خياراً للأشخاص فى تحديد كيفية مخاطبتهم.

وستتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، فمثلا، ستظهر كلمة "غرّدى" بدلاً من "غرّد" والموجودة فى خيار العربية الافتراضية التى تخاطب الرجال، وسيظهر خيار "استكشفى" بدلاً من "استكشف"، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات فى شركة تويتر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيرى: "اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أى بالعربية المؤنثة.. على تويتر".

وأضافت أنه بات ممكنا "بكل سهولة لأى امرأة فى أى مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض، متابعة "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة".

وتابعت "كمنصة مفتوحة.. هدفنا فى تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التى تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل".

وقالت فواخيرى إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التى يرغبون فى مخاطبتهم بها"، مشيرة "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التى نخاطب بها المرأة العربية".

وتابعت "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا.. ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات"، قائلة "شركة تويتر بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى".

وأكد موقع تويتر أنه أول موقع للتواصل الاجتماعى يُدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة"، لكن كانت شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية، ومقرها دبي، قد أضافت في أبريل الماضي خيار لغة مشابهة على موقعها.