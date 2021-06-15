بالفيديو – علماء يكشفون عن الأصوات غير السمعية للأذن البشرية للصواريخ عندما تغادر الأرض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

يشعر العلماء بفضول متواصل لمعرفة كل التفاصيل التي تحدث جراء مغادرة الصواريخ الأرض. إلى ذلك، تمكن بحث علمي من تسجيل الأصوات غير السمعية للأذن البشرية للصواريخ عندما تغادر الأرض، حيث تولد موجات صوتية منخفضة التردد دون سمعية تحتاج إلى أدوات خاصة للكشف عنها.

والموجات دون السمعية هي الموجات الصوتية التي يقل ترددها عن 20 هيرتز، ولا تستطيع الأذن البشرية الإحساس بها، وأهم مصدر لها هو الحركة الاهتزازية والانزلاقية لطبقات القشرة الأرضية، وما ينتج عنها من زلازل وبراكين.

وقام العلماء باكتشاف هذه الموجات. وتوضح دراسة علمية جديدة تفاصيل ما يعرف بـ”الأشعة تحت الصوتية” بعد إطلاق 1001 صاروخ، بما في ذلك صواريخ سبيس شاتل، وفالكون 9، وسايوز، وأريان 5، وبروتون الروسية، ولونغ مارش الصينية.

وتم إجراء هذه التسجيلات باستخدام نظام الرصد الدولي (IMS)، وهو شبكة تضم محطات رصد حول العالم بعد اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996.

وصُمّمت الشبكة للكشف عن الانفجارات النووية، وتعمل أيضا بشكل جيد للكشف عن إطلاق الصواريخ.

ويمكن سماع صوت إطلاق مكوك الفضاء أتلانتس من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، في 16 نوفمبر 2009، بعدما تم تسريع الموجات الصوتية بمقدار 250 مرة بحيث تصل للأذن البشرية.