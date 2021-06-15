تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي في نهاية 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي في الربع الأخير من هذا العام بمعالج Snapdragon 888.

كانت شركة شاومي قد قدمت إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي في حدث عقد في شهر مارس الماضي، واليوم أكدت أحدث التسريبات على بدء العملاق الصيني شاومي العمل على تطوير إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي.

ويأتي الإصدار القادم من هواتف شاومي القابلة للطي برقاقة معالج Snapdragon 888 وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بتحسينات في تصميم فواصل الشاشة.

ولقد كشفت شاومي عن الملامح الأولى لتصميم الإصدار القادم من هواتف Mi Mix Fold القابلة للطي، حيث يأتي الهاتف بمفصل داخلي، كما يتضمن الهاتف اثنان من الشاشات، حيث تأتي الشاشة المميزة بالحجم الأكبر من الداخل والتي طورت من سامسونج وتتميز بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تأتي الشاشة الخارجية بمعدل تحديث 90Hz والتي طورت عبر Visionox، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول السعة والذاكرة وأيضاً إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان المتوقع في الربع الأخير من 2021.

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