تكنولوجيا: سماعة Realme Buds Q2 تنطلق قريباً بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على خططها لإطلاق سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية في السوق الهندي قريباً بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

تستعد Realme لإطلاق هاتف Narzo 30 في السوق الهندي خلال الفترة القادمة، وفي أحدث الإعلانات التشويقية كشفت الشركة عن خططها لإطلاق إصدار جديد من سماعة Realme Buds Q2 اللاسلكية.

وتختلف Realme Buds Q2 الجديدة عن الإصدار الذي قدم خلال شهر أبريل في سوق باكستان، حيث تدعم Realme الإصدار الجديد بميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي غابت عن الإصدار السابق الذي جاء بميزة ENC فقط.

من جانب أخر لم تكشف Realme عن أي تغييرات أخرى في الإصدار الجديد من السماعة اللاسلكية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية تغيير منفذ microUSB بمنفذ USB C في الحافظة.

أيضاً من المتوقع أن تأتي سماعة Realme Buds Q2 بمحرك Bass Boost بحجم 10مم كما في الإصدار السابق، مع نمط خاص للألعاب بزمن إنتقال 88 مللي ثانية، كما تدعم معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، وتستمر بعمر شحن 20 ساعة.

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