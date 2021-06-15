شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير الطاقة الاندونيسي: نستهدف بيع السيارات والدراجات الكهربائية فقط بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الإندونيسي عارفين تصريف، إن إندونيسيا تهدف أن تبيع فقط السيارات والدراجات النارية الكهربائية بحلول عام 2050 لتحل محل المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق وذلك في إطار سعي البلد الواقع في جنوب شرق آسيا لتقليل انبعاثاته من الكربون وفقا لما نقلته CNBC.

وأضاف أن كل الدراجات النارية المباعة بدءا من 2040 ستعمل بالكهرباء في حين أن كل السيارات الجديدة المباعة من 2050 ستكون مركبات كهربائية.

وفي الأعوام العشرة الماضية، باع رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، 6.5 مليون دراجة نارية سنويا في المتوسط وحوالي مليون سيارة.

وأظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات في إندونيسيا أن أكثر من 15 مليون سيارة و112 مليون دراجة نارية كانت على الطرق في البلاد بنهاية عام 2019 .

وأعلنت إندونيسيا هذا العام أنها تهدف لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، بما في ذلك خطة لإنهاء تشغيل كل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، بحلول عام 2056 .