الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على غالبية الأنحاء

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

بورسعيد 22 28

الإسكندرية 20 28

شرم الشيخ 27 36

أسوان 26 38

كاترين 22 31

الإسماعيلية 19 33