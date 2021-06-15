شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للأسبوع الثانى.. العملات المشفرة تشهد نزوحا للتدفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من CoinShares لإدارة العملات الرقمية ، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي وأن عملة الإيثر سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء وفقا لما نقلته CNBC.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو.

ومنذ منتصف مايو بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار تمثل 0.6% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وسجلت الإيثر أكبر حصة في نزوح التدفقات الأسبوع الماضي وبلغت 12.7 مليون دولار.

وأشارت بيانات CoinShares إلى أن نزوح التدفقات من بتكوين تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار.

وقفز نشاط التداول في منتجات العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم 43% عن الأسبوع السابق.