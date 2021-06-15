شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تثبيت إصدار المطورين التجريبى من iOS 15 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرا عن إطلاق الإصدار التجريبى من تحديث iOS 15 للمطورين، والذي يتاح فقط للمطورين المسجلين للتثبيت وتجربة المميزات الجديدة، وفيما يلي نعرض خطوات تثبيت الإصدار التجريبى من iOS 15، بحسب موقع The Verge الأمريكى:

- يعد هذا الإصدار التجريبى من iOS 15 غير مستقر فى الوقت الحالي، لذا بالتأكيد يجب التنويه على أن هذا الإصدار يتطلب هاتف لا تعتمد عليه بشكل كامل، مع ضرورة النسخ الاحتياطي لمحتوى الهاتف.

- يتوفر الإصدار التجريبى من تحديث عبر موقع أبل للمطورين، حيث سيكون على المستخدم التسجيل للدخول وذلك عن طريق فتح حساب مطور بسعر 99 دولار.

- أيضاً قد يتطلب تسجيل الجهاز فى حالة إذا لم يكن مسجل بالفعل فى الحساب.

- ابحث عن الملف التعريفي الخاص بتحديث iOS 15 عبر اختيار زر التحميل فى الجزء الأيمن العلوي، أو عن طريق القائمة المنزلقة فى الجانب الأيسر، ومن ثم حدد ملف iOS التعريفي وابدأ التحميل.

- عند انتهاء تحميل الملف اتجه للإعدادات فى الهاتف ومن ثم قم باختيار “Profile Downloaded”، ومنها يمكنك أن تتبع التعليمات التى ستظهر تباعاً، والتى ستنتهي بطلب reboot للهاتف، ومنها سيتاح للمستخدم تثبيت التحديث عبر الإعدادات ومنها إلى عام ومن ثم يمكن اختيار تحديث البرمجيات.

يذكر أن الإصدار التجريبى العام سيتاح للمستخدمين خلال شهر يوليو للتحميل، لذا إذا لم تكن من المسجلين لدى شركة أبل كمطور يمكنك ترقب الإصدار التجريبى العام.