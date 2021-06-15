شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعيد رسائل WhatsApp عندما تحصل على هاتف ورقم جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب البعض فى الاحتفاظ بسجلات الدردشة لتطبيقات التراسل الإجتماعي عن تغيير الهاتف أو رقم الخط لاسيما تطبيق واتساب الأكثر استخداما في العالم، ولتنفيذ ذلك فإن الأمر بسيط للغاية إذا كان الأمر يتعلق بالانتقال من iPhone إلى iPhone أو من Android إلى Android عند الاحتفاظ برقم هاتفك، لكن الأمور تبدأ في أن تصبح أكثر صعوبة عندما تتغير أرقامك أيضًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ماذا ستحتاج:

هاتفك الحالي برقمك الحالي.

جهازك الجديد.

بطاقة SIM الجديدة ورقمها.

تأكد من شحن جميع أجهزتك.

الخطوة الاولى:

قم بعمل نسخة احتياطية من سجل دردشة WhatsApp على هاتفك الحالي، تحت رقمك الحالي. قم بعمل نسخ احتياطية محلية و Google Drive.

يمكنك العثور على هذا في: الإعدادات، الدردشات، النسخ الاحتياطي للدردشة.

القيام بذلك يعني أن لديك نسخة احتياطية محدثة مرتبطة برقمك الحالي، قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى إعادة حسابك إلى رقمك القديم.





الخطوة الثانية:

قم بتثبيت بطاقة SIM الجديدة في جهازك الجديد. لداذ أن أفضل طريقة للقيام بالأشياء هي عدم إضافة أي حسابات ، وجدت أنه من الأفضل إيقاف تشغيل البيانات وشبكة WiFi تمامًا.

قم بتشغيل هاتفك الجديد حتى يتمكن من تلقي الرسائل النصية.

الخطوة الثالثة:

بمجرد الانتهاء من النسخ الاحتياطي لهاتفك الحالي (القديم)، ستحتاج إلى تغيير رقم الهاتف في حساب WhatsApp الخاص بك إلى رقمك الجديد على هذا الجهاز (القديم).

انتقل إلى الإعدادات، الحساب، تغيير الرقم ، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

سيقوم WhatsApp بعد ذلك بإرسال رسالة نصية إلى هاتفك الجديد مع رمز التحقق.

أدخل هذا الرمز في هاتفك الحالي (القديم ا). هذا يقرن حساب WhatsApp الخاص بك (وجميع سجلات الدردشة الحالية) برقمك الجديد.

الخطوة الرابعة:

كرر الخطوة الأولى وقم بعمل نسخة احتياطية من سجلات الدردشة الخاصة بك، في الخلفية سيقوم WhatsApp بربط هذه النسخة الاحتياطية الجديدة برقم هاتفك الجديد.

تأكد أيضًا من تحميل النسخة الاحتياطية إلى حسابك في Google Drive ، حيث ستستعيد الدردشات من هذا المكان.

الخطوة الخامسة:

قم بتشغيل WiFi، وتثبيت WhatsApp على هاتفك الجديد، وتسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك الجديد - تأكد من اختيار الحساب الصحيح. سيعطيك WhatsApp بعد ذلك خيار استعادة محفوظات الدردشة الخاصة بك.

وفقا للتقرير فإن الطريقة الأكثر صعوبة للقيام بذلك هي استعادة النسخة الاحتياطية السابقة من Google Drive، حدد هذا الخيار.

عند اكتمال ذلك سيقوم WhatsApp بتسجيل خروجك من جهازك القديم، وستظهر جميع سجلات الدردشة الخاصة بك على جهازك الجديد كما كانت من قبل.