تكنولوجيا: Honor تكشف عن أجهزة MagicBook X 14 و X 15 بالجيل 10 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor عن أجهزة MagicBook X 14 وMagicBook X 15 التي تنطلق بالجيل 10 من معالجات إنتل، وتصميم معدني نحيف.

تنطلق أجهزة Honor الجديدة بمعالجات إنتل، حيث يتوفر للمستخدمين إختيار بين معالج Core i5-10210U، أو Core i3-10110U.

كما تتوفر أجهزة MagicBook X 14 وMagicBook X 15 بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 16 جيجا بايت رام

أيضاً تنطلق الأجهزة بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة PCIe NVMe SSD، كما يأتي كلا الجهازين بقدرة بطارية 56Wh وشاحن 65W بتقنية الشحن السريع، مع منفذ USB-C.

ويتميز MagicBook X 14 بشاشة IPS بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل وأبعاد 16:9، بينما يأتي MagicBook X 15 بحجم شاشة 15.6 إنش وتدعم الشاشة معايير TUV Rheinland لمقاومة الضوء الأزرق.

كما تضم الأجهزة الجيل الأول من منفذ USB-A 3.0، ومنفذ USB-C، و USB-A 2.0، مع منفذ HDMI بحجم كامل، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يتميز MagicBook X 14 بوزن 1.38 كجم، ويأتي جهاز MagicBook X 15 بوزن 1.56 كجم ويتميز أيضاً الجهازين بإطارات نحيفة بسماكة 4.8مم في X 14، وسماكة 5.8مم في X 15.

ومن المقرر أن يبدأ سعر MateBook X 14 من 690 دولار، بينما يتوفر MagicBook X 15 بسعر يبدأ من 730 دولار.

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