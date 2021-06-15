بدأت بـ16 دولار.. قصة صعود مايكروسوفت

دبي - يزن راشد - مايكروسوفت هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الكمبيوتر تم إطلاقها في 4 أبريل 1975 من قبل بيل جيتس وصديق طفولته بول ألين.

بعد سنوات أصبحت أكبر شركة برمجيات، وهي أيضًا واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

التسلسل الزمني لصعود مايكروسوفت

ألهمت صفقة Altair التي مثلت شرارة إنطلاق عالم الحواسيب، بيل جيتس وبول ألين ليبدآ في تأسيس شركة Microsoft. وفي ذلك العام بلغ إجمالي إيراداتها 16 دولارًا فقط.

في عام 1980. دخلت مايكروسوفت في شراكة مع شركة IBM، لينتج عن الشراكة نظام الـ DOS، وتبدأ معه مرحلة صعود مايكروسوفت في عالم التكنولوجيا.

ومع بداية التسعينيات، كانت Microsoft بفضل الشراكة مع IBM المصدر الأول لتقديم الأجهزة والبرمجيات للملايين حول العالم، وبالتالي زيادة أرباح مايكروسوفت.

أما عام 1990، فكان الإنطلاقة الكبرى لشركة مايكروسوفت حيث تم إنتاج Windows 3.0، ونتيجة لذلك تم بيع 60 مليون نسخة من Windows حول العالم.

وفي عام 2000 تم تعيين ستيف بالمر في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لـ Microsoft. لتستحوذ على حصة سوقية بلغت حوالي 90٪ من إجمالي مبيعات الحواسيب الشخصية.

في عام 2001 ، استبدلت الشركة العديد من أنظمة التشغيل السابقة لتبدأ شراكات مختلفة مع عدد من شركات التكنولوجبا.

وبعد ذلك تم إصدار نظام تشغيل Vista للجمهور في عام 2007 لتتوالى من بعده الإصدارات التي تربعت على عرش البرمجيات.

ومن ثم تم إصدار Windows 7 في عام 2009 ليحل محل Vista ، يليه Windows 8 في أكتوبر 2012.

الدخول لأسواق مختلفة

لم تفوت مايكروسوفت فرصة دخول سوق الألعاب والهواتف المحمولة ونجحت في الحصول على حصة كبيرة من السوق.

وفي عام 2001 أصدرت Microsoft Xbox وتلاها Xbox Live في عام 2002. وكان كلا الإصدارين ناجحين للغاية مما جعل Microsoft في المركز الثاني في سوق ألعاب الفيديو.

كما استحوذت Microsoft على Skype في عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، وذلك من أجل التنافس مع Apple’s FaceTime و Google Voice.

وخلال ذلك انتقلت Microsoft إلى التخزين السحاب من خلال نظام Windows Azure الذي تم الإعلان عنه في عام 2008.

وفي عام 2011، تم إصدار Office 365. وهو إصدار سحابي من Office Business يتضمن تطبيقات مثل Word و Excel.

نجاحات متتالية حققتها مايكروسوفت في مجال التكنولوجيا. لتتربع على عرش عالم البرمجيات، حيث بلغت القيمة السوقية للشرك نحو 2 تريليون دولار.