سامسونج تقترب من إطلاق Galaxy Z Fold 3

دبي - يزن راشد - يبدو أن Galaxy Z Fold و Galaxy Watch القادمان من شركة سامسونج قريبان جدًا، كما يتضح من الشائعات التي ازدادت وتيرتها بسرعة.

ويعتبر Galaxy Z Fold 2 على نطاق واسع أفضل هاتف ذكي قابل للطي عندما تم إصداره، وتعتبر Galaxy Watch واحدة من أفضل الساعات الذكية المتاحة.

وبفضل التسريبات الجديدة، قد تكون لدينا فكرة عن موعد إطلاق Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Watch 4.

ولا يوجد حتى الآن موعد محدد لإطلاق المنتجات، حيث لا يبدو أن هناك إجماعًا بين المسربين حول تاريخ الإطلاق.

وتأتي التسريبات المتناقضة بشأن مواعيد الإطلاق من المسربين ماكس واينباخ وجون بروسر.

ويقول بروسر إنه يتم إطلاق Z Flip التالي و Z Fold التالي في 27 أغسطس، بينما يتم إطلاق ساعات Galaxy القادمة (Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch Active 4) في 11 أغسطس.

ماكس واينباخ إلى أنه يتم إطلاق جميع الأجهزة الأربعة في الثالث من أغسطس.

وبالنظر إلى سجلات هذين المسربين، فمن المحتمل أن يكون أحدهما على صواب، ولكن لا يوجد شيء ملموس حاليًا.

سامسونج أصبحت مستعدة:

وبالنسبة إلى ما يمكن توقعه في هذه التواريخ، ليس هناك الكثير من المعلومات لمشاركتها حيث قامت سامسونج بإبقاء التسريبات طي الكتمان.

على سبيل المثال، لا يتوفر حاليًا الكثير من المعلومات حول Galaxy Z Fold 3، ولكن من المحتمل أن يكون مزودًا بكاميرا مدمجة أسفل الشاشة.

وقد يحتوي أيضًا على دعم S-Pen (دون فتحة للاحتفاظ به)، على الرغم من أن ذلك يعتمد على ما إذا كان يمكن للشاشة تحمل الضغط عليها أم لا.

وظهرت تسريبات أقل بشأن Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3. ولا يوجد معلومات لمشاركتها حول Z Flip 3، باستثناء أنه سيكون صدفيًا قابلًا للطي.

وتم تأكيد إطلاق ساعات جالاكسي من الجيل التالي من سامسونج بشكل أساسي مع الإصدار الجديد من Wear OS.

وفي مؤتمر جوجل السنوي للمطورين، أعلنت سامسونج عن شراكتها مع جوجل لإعادة بناء نظام تشغيل الساعات الذكية. كما التزمت أيضًا بإطلاق أجهزة جديدة تعمل بالنظام التشغيلي.

وأشارت الشائعات المبكرة إلى أن الساعة الذكية القادمة تحتوي على جهاز لمراقبة جلوكوز الدم، ولكن يبدو أنه تم إلغاء ذلك.

ولا يوجد الكثير من المعلومات عن المنتجات التي نعرفها حاليًا. ولكن في كلتا الحالتين، من المحتمل أن تحدث عمليات الإطلاق في وقت ما في شهر أغسطس.

