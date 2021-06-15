شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟.. كيف تفتح ملفات إكسيل فى برنامج جوجل Sheets؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تلقيت ملفًا بتنسيق مايكروسوفت إكسيل؟ ولكن لا تستطيع بتثبيت مايكروسوفت أوفيس على الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصى لأنك تستخدم تطبيقات جوجل مثل Docs وSheets وSlides وDrive، لكن لا تقلق، نظرًا لأن جوجل تتيح لك العمل على ملفات مايكروسوفت دون الحاجة إلى تنزيل MS Office.

حيث يسمح للمستخدمين بتحويل مستندات أوفيس وملفات Adobe PDF إلى مستندات جوجل أو جداول البيانات أو العروض التقديمية، وأيضًا، لا تحتاج إلى حساب جوجل Workspace (المعروف سابقًا باسم جوجل Suite) لهذا الغرض.

خطوات فتح ملف مايكروسوفت إكسيل فى جداول بيانات جوجل:الطريقة الأولى - يتضمن ذلك حفظ ملف إكسيل على جوجل Drive أولاً ثم الوصول إليه.

1. افتح جوجل Drive وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف جوجل وكلمة المرور.

2. اضغط على "جديد" فى صفحة Drive الرئيسية.

3. اضغط الآن على "تحميل ملف" لتحميل ملف مايكروسوفت إكسيل الخاص بك.

4. اختر ملف إكسيل الذى تريد تحميله.

5. الآن، اضغط بزر الماوس الأيمن على ملف إكسيل واختر فتح باستخدام أوراق جوجل.

أنت الآن جاهز لتحرير الملف الذى تم تحميله. سيتم حفظ جميع التغييرات فى ملف Office الأصلي.

الطريقة الثانية - بدلاً من ذلك، يمكنك استيراد ملف إكسيل إلى جداول بيانات جوجل

1. انتقل إلى جوجل Drive واضغط على الزر "جديد".

2. هنا، حدد جداول بيانات جوجل. سيؤدى هذا إلى إنشاء جدول بيانات جوجل جديد لك.

3. الآن، اضغط فوق "ملف" ثم "استيراد".

4. هنا، اختر ملف إكسيل الذى تريد فتحه، إذا تم حفظ الملف على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول، فاضغط فوق "تحميل".

5. بمجرد تحميل الملف، سترى مربع حوار، يمكنك إما إنشاء جدول بيانات جديد وإدراج الأوراق واستبدال ورقة جوجل المفتوحة بالملف المستورد.