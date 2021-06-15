شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك حماية حسابك على فيس بوك من الاختراق؟.. 11 نصيحة تساعدك على ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصحبت عمليات الاختراق والقرصنة أمرا شائع خلال هذه الأيام، ولعل الأمر لا يقتصر فقط على المؤسسات والهيئات الكبيرة والبنوك، بل في كثير من الأحيان يمتد إلى منصات السوشيال ميديا، خاصة حسابات شبكة فيس بوك، وفيما يلى نعرض كيف يمكنك حماية نفسك من اختراق حسابك على عملاق منصات التواصل الإجتماعي.

يمكنك أن تحمي نفسك من اختراق حسابك على فيسبوك باتباع الخطوات التالية:

- لا تنقر على الروابط المشبوهة.

- احترس من رسائل التصيد ورسائل البريد الإلكتروني.

- تجنب حفظ معلومات تسجيل الدخول على الهواتف الذكية والمتصفحات.

- استخدم مزيجًا من الأحرف والأرقام الخاصة لإنشاء كلمة المرور الخاصة بك.

- إخفاء المعلومات الحساسة مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني من الجمهور على فيسبوك، لأنه يجب أن تحافظ على خصوصية حسابك على أي حال.

- لا تمنح التطبيقات أو مواقع الويب غير الجديرة بالثقة إمكانية الوصول إلى بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.

- تجنب استخدام فيسبوك عبر الشبكات العامة وأجهزة الكمبيوتر المشتركة.

- لا تشارك معلومات تسجيل الدخول مع طرف ثالث.

- استخدم المصادقة الثنائية من فيسبوك على حسابك.

- لا تقم أبدًا بتبادل رابط إعادة تعيين كلمة المرور مع طرف ثالث، بغض النظر عن مدى روعة مظهر طلبهم.

- ضبط إعدادات الخصوصية على فيسبوك، على صورك ومنشوراتك وكافة نشاطك، لأنه يمكن أن يؤدي إخفاء هذه العناصر إلى الحفاظ على خصوصيتك سليمة بشكل أكبر، خاصة إذا قمت أيضًا بإعداد قوائم الأصدقاء.