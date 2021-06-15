شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف أين قمت بتسجيل الدخول على فيسبوك وتويتر وانستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يقوم البعض بتسجيل الدخول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك على أجهزة متعددة منها الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، ومن الملائم أن يكون قادرًا على إجراء جلسات تصفح اجتماعية لعدة ساعات من أي مكان، لكن يجب أن تعرف دائمًا الأجهزة التي يتم تسجيل الدخول إليها من خلال تطبيقاتك، كمسألة تتعلق بالأمان الرقمي الأساسي. وبين الحين والآخر، يساعد في إجراء الإصدار الفني لفحص الرعاية، فقط لمعرفة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حساباتك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

يمكنك العثور على جلسات تسجيل الدخول الخاصة بك على Facebook و Twitter و Instagram وكذلك تسجيل الخروج منها.

يمكنك العثور على الخيار المحدد ضمن "الأمان وتسجيل الدخول"، ويجب أن تكون قائمة "مكان تسجيل الدخول" بالقرب من أعلى الخيارات، يجب أن تخبرك كل جلسة بشكل مثالي بنوع الجهاز الذي سجلت الدخول إليه والموقع، وكما هو الحال في كثير من الأحيان عندما يسجل شخص آخر الدخول إلى جهازك ، فإنه لا يكون في نفس موقعك الجغرافي، من السهل جدًا معرفة الخروج من شيء ما إذا كان بإمكانك إلقاء نظرة عليه والقول "مرحبًا لم أذهب إلى شيكاغو مطلقًا"على سبيل المثال، فلماذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابي على Facebook؟"

موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك Facebook

يمكنك تسجيل الخروج من كل جلسة من هذه الجلسات بشكل فردي عن طريق النقر فوق علامة الحذف الموجودة بجوار الجهاز المعني. يعد هذا أمرًا جيدًا إذا نسيت على سبيل المثال تسجيل الخروج من جهاز قديم لم تعد تملكه، ولكن إذا لاحظت أنك قمت بتسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة لا تملكها - بمعنى آخر إذا كنت في أزمة كاملة، فيمكنك اختيار تسجيل الخروج من جميع الجلسات باستخدام الخيار الموجود أسفل القائمة.



انستجرام

على الرغم من تشابهه مع Facebook من نواحٍ عديدة ، إلا أن Instagram يحتفظ بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة به في خيار قائمة منفصل. يطلق عليه "نشاط تسجيل الدخول" وهو أمر واضح ومباشر بدرجة أكبر، بمجرد دخولك إلى هذه القائمة، يمكنك تأكيد ما إذا كان تسجيل الدخول الأحدث هو أنت أم لا، ويمكنك في الأسفل رؤية كل تسجيل دخول آخر.

توفر لك هذه القائمة أيضًا ميزة القدرة على معرفة مكان كل جهاز بالضبط عندما دخلت (أو من قام بتسجيل الدخول) إلى الحساب، كما هو الحال مع Facebook ، يمكنك تسجيل الخروج من كل جهاز عن بُعد من هذه القائمة (باستثناء الجهاز الذي تستخدمه للوصول إلى القائمة) من خلال النقر على زر القائمة المنسدلة بجوار اسم كل جهاز، على عكس Facebook لا يمكنك تسجيل الخروج من جميع الجلسات إذا لزم الأمر، يمكنك تسجيل الخروج من كل جهاز على حدة.

تويتر

توجد قائمة Twitter في موقع مختلف عن أي من المنصتين السابقتين. في حالة Twitter ، يكون الخيار عبارة عن قائمة فرعية متداخلة ضمن إعداد "الحساب"، ضمن "البيانات والأذونات" ، سترى خيارًا يسمى "التطبيقات والجلسات"، وهو ما تبحث عنه. بالإضافة إلى أجهزتك - أو "الجلسات" ، كما يُطلق عليها- سترى أيضًا التطبيقات التي ربطت حساب Twitter بها.

تكون جلساتك غير النشطة، أي تلك الموجودة على الأجهزة التي لا تستخدمها بنشاط ، ضمن خيار "تسجيل الخروج من كل شيء"، والذي قد يبدو محيرًا إلى حد ما، ولكن إذا نقرت على الجهاز بشكل فردي، فسيتم نقلك إلى قائمة أخرى حيث سترى تفاصيل حول وقت تسجيل الدخول والمكان، إذا تم إرفاق هذه المعلومات بالجلسة، من هنا يمكنك تسجيل الخروج من تلك الجلسة بشكل فردي.