شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Avatar ستصل فى عام 2022 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Ubisoft أن لعبة Avatar: Frontiers of Pandora ستكون متاحة على PlayStation 5 وXbox Series X / S وPC وLuna و Stadia فى وقت ما فى عام 2022، وذلك على عكس بعض ألعاب Ubi الأخرى الحديثة، لن تكون هناك إصدارات لوحدات تحكم الجيل الأخير.

وليس هناك الكثير ليقال عن حبكة لعبة الحركة من منظور الشخص الأول فى هذه المرحلة، ولكنك ستلعب دور Na'vi تسافر عبر الحدود الغربية لباندورا "التى لم يسبق لها مثيل"، وليس من المستغرب أن يتعين عليك التعامل مع كل من الحياة البرية على كوكب الأرض بالإضافة إلى قوى RDA البشرية المصممة على استغلال العالم بكل ما يستحق.

وستستفيد لعبة Avatar من الإصدار الأحدث لمحرك Snowdrop من Ubisoft، ومن الواضح أنه سيتضمن الكثير من التفاصيل المرئية التى تناسب عالم جيمس كاميرون CG.

ويجب أن تصل تتابعات Avatar التى تأخرت مرارًا وتكرارًا من كاميرون بدءًا من 16 ديسمبر 2022، وستكون اللعبة بلا شك جزءًا من حملة الضجيج لإصدار هذا الفيلم، ومع ذلك، يجب أن يكون من المثير للاهتمام معرفة مدى جودة ترجمة امتياز الخيال العلمى الواعى بالبيئة إلى لعبة فيديو.