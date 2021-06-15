شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن آخر إصدار لماسينجر فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فيسبوك منذ ما يقرب من عام إصدارًا جديدًا من ماسينجر، بعد سنوات من تثبيت ميزة جديدة على واجهة من علامات التبويب وعلامات التبويب الفرعية، ألمح فيسبوك آنذاك إلى أن بعض الميزات التي أزالها قد تعود إلى الظهور، ولكن في الوقت الحالي، حجم التطبيق أكثر قابلية للإدارة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

والآن بعد أن أصبح لدينا برنامج Messenger جديد تمامًا ما الذي يحتوي عليه؟

يوجد الآن علامتا تبويب فقط في التطبيق: الدردشات والأشخاص، الأولى تمكنك من العثور على محادثاتك مع أصدقائك على Facebook، ىمن هنا يمكنك إنشاء رسائل جديدة وكذلك البحث عن الأنشطة التجارية أو الصفحات التي يمكنك التفاعل معها، في الوقت الحالي لا توجد طريقة للوصول إلى أي برامج دردشة ربما تكون قد عثرت عليها ضمن علامة التبويب ولكنها ستظهر في نتائج البحث.

علامة التبويب الثانية هي علامة تبويب الأشخاص، والتي تحتوي على علامتي تبويب فرعيتين، الأول وتظهر افتراضيًا عند فتح علامة التبويب هى القصص. في حين أن محاولات Facebook المستمرة لتقليد ميزة Snapchat و Instagram الأكثر تفضيلاً ربما تكون البقايا المجانية الوحيدة ل Messenger ، إلا أنه من السهل العثور عليها على الأقل، تعرض لك علامة التبويب الفرعية الأخرى أي من أصدقائك نشط في الوقت الحالي.

في قائمة ماسنجر ستجد إعدادات الخصوصية والوضع المظلم ورسائل البريد العشوائي (ستكون ضمن "طلبات الرسائل)، معظم الإعدادات لا تحتاج إلى شرح: على سبيل المثال "الدفع" هو المكان الذي يمكنك فيه إدارة الحسابات المتصلة التي قد تستخدمها لإرسال الأموال إلى الأصدقاء، الإعداد الوحيد الغامض هو إعداد "الأشخاص"، هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بما في ذلك جهات الاتصال المحظورة.

آخر شيء تم تبسيطه هو ما يمكنك القيام به في محادثاتك، تظل خيارات الرسائل الصوتية والصورة كما هي ولكن لم يعد بإمكانك ممارسة الألعاب مع جهات الاتصال الخاصة بك.

عندما تقوم بسحب علامة +، فإن خياراتك تتضمن إرسال صور GIF أو إرسال الأموال أو مشاركة موقعك، السابقان هما بعض الأشياء القليلة التي تفصل تطبيق Messenger الجديد عن WhatsApp الذي يشبهه.