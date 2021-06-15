شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى دعم ويندوز 10 فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقل من أسابيع تفصلنا عن كشف مايكروسوفت النقاب عن الجيل التالى من ويندوز، فقبل الإطلاق المقرر، أعلنت الشركة أنها ستنهى دعمها لنظام التشغيل ويندوز 10 فى عام 2025، وسيشمل ذلك كلاً من إصدارات ويندوز 10 Home و Pro.

وقامت مايكروسوفت بتحديث ورقة حقائق دورة حياة ويندوز الخاصة بها، وكما هو مذكور فى صفحة التحديث، فإن تاريخ التقاعد لنظام التشغيل ويندوز 10 على Home وPro وPro Education و Pro هو 14 أكتوبر 2025، وهذا يعنى أن مايكروسوفت لن تقدم أى دعم فنى لأى مشكلة تتعلق بنظام ويندوز 10 بعد عام 2025.

ومع ذلك، سيستمر فى دعم قناة ويندوز 10 نصف سنوية واحدة على الأقل حتى 14 أكتوبر 2025، وكما هو مذكور أعلاه، تم تعيين الشركة للإعلان عن الجيل التالى من ويندوز عبر حدث عبر الإنترنت فى 21 يونيو، وقد بدأت فى إرسال دعوات وسائل الإعلام لنفسها، وسيتم تقديم حدث إطلاق ويندوز من قبل الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت Satya Nadella وكبير مسؤولى المنتجات Panos Panay.