شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الاتحاد الأوروبى.. اليابان تحقق مع أبل وجوجل بسبب الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة اليابانية للتحقيق فى أنشطة أبل وجوجل فى البلاد، وسط مزاعم متزايدة بانتهاكات مكافحة الاحتكار من قبل عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، حيث أفادت "نيكى آسيا" نقلاً عن مصدر حكومى أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية هذا الشهر لبحث العلاقة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية المحلية والشركات الأمريكية.

وتشكل الحصة الحالية لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية Apple iOS و Google Android حوالى 90% من السوق اليابانية، ووفقًا للصحيفة اليابانية، إذا كشفت اللجنة عن أى نشاط مشبوه، فقد تشدد اليابان لوائح مكافحة الاحتكار.

وفى نفس السياق أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا فى يونيو الماضى لتقييم ما إذا كانت شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار لمطورى التطبيقات بشأن توزيع منتجاتهم من خلال متجر التطبيقات.

ويتعلق التحقيق بإطلاق نظام التسوق داخل التطبيق الخاص بشركة أبل بعد شكاوى من تطبيقات بث الموسيقى وموزعى الكتب الإلكترونية حول تأثير لوائح متجر التطبيقات على خدمات البث الخاصة بهم، ووفقًا للتقرير الأولى الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن أبل تعيق المنافسة الحرة فى سوق الاتحاد الأوروبى فى مجال تطبيقات الموسيقى.