شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تغييرات على مجموعة خدمات Workspace والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن بعض التغييرات على مجموعة تطبيقات وخدمات Workspace الخاصة بها، بما في ذلك التوفر لأي شخص لديه حساب Google.

وتقول Google إن هناك أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم لتطبيقات Workspace الخاصة بها - على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون رهانًا آمنًا أن Gmail حسابات لجزء سليم من قاعدة المستخدمين وفقا لما نقله موقع The verege.

سيكون لدى الكثير من الأشخاص قريبًا خيار التبديل إلى نظام Google الأكثر حداثة لـ Gmail والمستندات والدردشة، يمكن دمجها جميعًا في علامة تبويب واحدة بسهولة أكبر، على سبيل المثال مع انزلاق الدردشات إلى اليسار للكشف عن جدول بيانات مشترك، كما أنه مرتبط بدفعة الشركة الجديدة "smart canvas"، والتي تم تصميمها أيضًا لربط تطبيقاتها المتنوعة عبر "الشرائح الذكية".

وللبدء تقدم Google الآن رسميًا الإعداد لتشغيل دردشة Google لجميع المستخدمين إنه إعداد جديد داخل Gmail.

ومع التبديل يجب أن تكون رسائل الدردشة عبر Google خيارًا للجميع الآن، والتي يمكن أن تتضمن رسائل مباشرة وغرف دردشة، لكن Google تقدم أيضًا مصطلحات جديدة لتتماشى مع الإعلان، يتم الإعلان عن "تطور الغرف في Google Chat to Spaces".

الفضاء هو في الأساس نفس الشيء مثل غرفة الدردشة، لكن Google تريد فصلها إلى شكل اتصال عالي المستوى خاص بها بجوار Gmail و Chat وMeet. تقوم Google بوضع طبقات على بعض الميزات الجديدة مثل سلاسل الرسائل المحسّنة، والمزيد من ردود أفعال الرموز التعبيرية، وأدوار المستخدم، وأدوات الإشراف، والمساحات "القابلة للاكتشاف".

بهذا المعنى يبدو أن Spaces تريد العمل كمنافس لـ Slack وكمنافس لمجموعات Discord العامة، وربما أيضًا كبديل اختياري لمجموعات البريد الإلكتروني.

الفكرة الأساسية، طوفقًا لساناز أهاري، مديرة المنتج الأول، هي أنه يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة أكبر بين "أساليب" الاتصال، القصد من ذلك هو "الحفاظ على السياق"، كما يقول أهاري "إذا بدأت شيئًا ما برسالة بريد إلكتروني ثم أردت ترقيته إلى تفاعل أكثر في الوقت الفعلي بين مجموعة - أو حتى لمشروع ما - فيمكنك القيام بذلك ويمكنك الاحتفاظ بالسياق، وبعد ذلك يمكنك جميعًا الترقية بسلاسة إلى اجتماع في نفس الوقت ".

تعد Google بأنها ستطلق "واجهة مستخدم مبسطة ومرنة" لـ Spaces هذا الصيف.

تطلق الشركة فئة جديدة تسمى "Google Workspace Individual" بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، والتي تمنح المستخدمين المزيد من أدوات مساحة العمل دون مطالبتهم بإعداد مجالهم الخاص أو عنوان بريد إلكتروني مخصص.

عندما يقول مستخدمو Workspace "نعم" لاجتماع ما، فسيكون بمقدورهم تحديد ما إذا كانوا سيحضرون عن بُعد أم في غرفة الاجتماعات المحجوزة. قدمت Google أيضًا تاريخًا لميزة Companion Mode، والتي تشجع الأشخاص في غرفة الاجتماعات على تشغيل كاميراتهم أيضًا حتى لا يشعر العاملون عن بُعد بأنهم مهملون تمامًا - يجب أن يتم طرحها في سبتمبر على سطح المكتب و "قريبًا" التليفون المحمول.

وتسللت Google أيضًا في إعلان بأنها ستقدم أخيرًا تطبيق ويب تقدميًا لـ Google Workspace في سبتمبر، من الناحية النظرية قد يسهل على مستخدمي Gmail الحصول على بريدهم الإلكتروني وتطبيقات Google الأخرى وكأنهم تطبيقات سطح مكتب فعلية وليس مجرد علامات تبويب في المتصفح. أصبح ذلك ممكنًا الآن عبر العديد من تطبيقات Electron ونوافذ متصفح الموقع الفردي ، ولكنه يتطلب المزيد من العمل أكثر مما ينبغي.

وتضيف Google خيارات المؤسسات التي ستكون ضرورية إذا كانت تريد حقًا الحصول على فرصة لملاحقة الشركات الكبيرة، ستتمكن الشركات من استخدام التشفير الخاص بها من جانب العميل للبيانات، وإضافة المزيد من "قواعد الثقة" لملفات Drive المتنوعة لتبسيط الوصول والأذونات، وتسمية الملفات بناءً على حساسيتها.

وتم تحديث Google Workspace وتكراره بسرعة على مدار الأشهر القليلة الماضية ، وهي إشارة ربما إلى أن الشركة تنوي حقًا التنافس بجدية مع Microsoft. تتجاوز إستراتيجية Google مجرد تحسين منتجاتها - إنها تكاملها معًا بشكل أكثر إحكامًا، سيجد مستخدمو Gmail قريبًا مطالبات أكثر من أي وقت مضى لإدخالهم في منتجات Google Workspace الأخرى. من المؤكد أن وضع أزرار Chat و Meet و Rooms (التي ستصبح قريبًا Spaces) في الجزء السفلي من تطبيق البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا في العالم سيزيد من الاستخدام .

أكبر علامة استفهام هي ما إذا كان بإمكان Google شرح التبديل إلى الدردشة بشكل متسق، ولماذا يستحق ذلك، وما هو هذا الشيء الجديد في Spaces حقًا. الآن بعد أن أصبح Workspace متاحًا لأكثر من ثلاثة مليارات شخص عادي، ستحتاج الشركة إلى العمل الجاد للتواصل بوضوح معهم جميعًا.