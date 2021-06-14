تكنولوجيا: تقرير يؤكد إختبار الشركات الصينية للإصدار الجديد من معالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر عبر Digital Chat Station عن بدء إختبار بعض الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية الإصدار الجديد من معالج Snapdragon 888.

رصدت اللمحات الأولى لمعالج كوالكوم القادم منذ أسبوعين تقريباً، واليوم جاءت تسريبات جديدة لتؤكد بدء إختبار المعالج الجديد بالفعل من قبل عمالقة الصين.

ويؤكد موقع Digital Chat Station على أن الرقاقة الجديدة تأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما تأتي بترقية أكبر من المقدمة من كوالكوم من Snapdragon 865 إلى Snapdragon 888.

أيضاً من المتوقع أن تأتي الرقاقة بمعمارية كوالكوم الجديدة ARMv9 مع أنوية Kryo 780، وكرت شاشة Adreno 730، كما تضم الرقاقة التحديث الجديد من شريحة مودم X65 5G، مع شريحة FastConnect 6900، وتقنية البلوتوث 5.2، وأيضاً تقنية Wi-Fi 6E، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الرقاقة في النصف الثاني من هذا العام.

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