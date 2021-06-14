تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل ومواصفات ساعة ابل الذكية Apple Watch 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات المتوقعة لساعة ابل الذكية القادمة Apple Watch 7، التي تجمع أفضل المميزات مع تحديث ابل الجديد watchOS 8.

قدمت شركة ابل خلال الفترة الماضية تحديث watchOS 8 الذي تتضمن مجموعة من أفضل المميزات التي تشمل ميزة always-on في الشاشة، إلا أنه لا يدعم تقنية إستشعار نسبة السكر في الدم.

ولقد أوضحت تسريبات نشرت في بلومبرغ عبر Gurman بعض من مواصفات الإصدار القادم من ساعات ابل Apple Watch 7، والتي يأتي على رأسها معالج S7 بآداء أسرع، مع إتصال لاسلكي أسرع مع ترقية للنطاق الترددي، كما تقدم ابل الساعة الذكية بشاشة جديدة مع تصميم أنحف للإطارات، وهيكل أكثر سماكة.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في التقرير أن تقدم ابل ترقية للمعالج في Apple Watch 7، حيث يدعم هذا الإصدار معالج S7 الذي يقدم آداء أسرع، وإتصال أسرع وأكثر كفاءة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة ابل تدعم ساعة Apple Watch 7 بتصميم جديد مع تصميم مسطح للإطارات الجانبية للساعة الذكية، كما تقدم ابل اللون الأخضر في إختيارات الألوان المتاحة لهذا الإصدار.

كما أشير إلى أن ابل تستخدم تقنية جديدة في شاشة الساعة لدعم تصميم أكثر نحافة للشاشة، ودعم سطوع أعلى للشاشة.

أيضاً من المتوقع أن تلجأ ابل لزيادة سماكة هيكل ساعة Apple Watch 7 لزيادة سعة البطارية في الساعة، وهي من بين أهم المشاكل التي سجلت من مستخدمي ساعات ابل الذكية.

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