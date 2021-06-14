تكنولوجيا: Beats تعلن رسمياً عن سماعة Studio Buds اللاسلكية بسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Beats رسمياً اليوم عن سماعة Studio Buds اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 150 دولار.

يبدأ الحجز المسبق للسماعة اللاسلكية اليوم بينما تنطلق سماعة Studio Buds اللاسلكية للأسواق في 24 من يونيو بسعر 150 دولار، كما تتوفر في الأسواق بعدد 3 إختيارات في الألوان هم الأسود، والأحمر وأيضاً اللون الأبيض.

تتميز سماعة Beats Studio Buds بتصميم داخل الأذن خفيف الوزن، ويتوافق بشكل أفضل مع أذن المستخدم، كما يقدم هذا التصميم تجربة أكثر راحة في إرتداء السماعة اللاسلكية.

كما تدعم السماعة معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، حيث يمكن للسماعة أن تقاوم التعرق، أيضاً تستمر بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، أو 8 ساعات مع إيقاف الميزة، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C، إلا أنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

ويمكن لسماعة Beats الجديدة أن تدعم الإتصال بنظام تشغيل iOS أو الأندوريد، حيث سيتمتع مستخدمي هواتف الأيفون بميزة الإعداد والإقتران السريع، كما يمكن التحكم في السماعة عبر الأوامر الصوتية بعبارة “Hey Siri”.

وعلى منصة الأندوريد تدعم سماعة Beats Studio Buds ميزة Fast Pair وFind My Device من جوجل، وتضم السماعة محرك 8.2مم، لذا تقدم السماعة صوتيات ستريو مميزة.

المصدر

اعلان





