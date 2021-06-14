شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يسعى لالتقاط صورة تظهر سرعة المحطة الفضائية حول الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكيت، بالتقاط الكثير من الصور للأرض وما وراءها منذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقت سابق من هذا العام.

كانت بعض جهوده الفوتوجرافية مذهلة، لكن رائد الفضاء الفرنسي الآن يوجه انتباهه إلى مشروع جديد يتضمن التقاط صور تحاول نقل السرعة العالية التي تدور بها المحطة الفضائية حول الأرض وفقا لما نقله موقع digitartlends.

وتبلغ سرعة المدار لمحطة الفضاء الدولية حوالي 28000 كم / ساعة - أي حوالي 17400 ميل في الساعة، أو بعبارة أخرى، حوالي 7.6 كيلومتر (4.8 ميل) في الثانية.

ونشر Pesquet مؤخرًا أول صورة من مشروعه الجديد، يتطلب عرض لمدة 30 ثانية ويظهر جزءًا من المحطة الفضائية حيث تتدفق الأرض والنجوم عبر الإطار.

"صورة من بعض التجارب لتقنية التصوير التي كنت أجربها، إنه يعطي الانطباع بالسرعة التي نطير بها (28800 كم / ساعة)، هذه الصورة تعرض للأرض لمدة 30 ثانية في الليل، الممرات التي تراها هي النجوم وأضواء المدينة."

تقع محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر (250 ميلاً) فوق سطح الأرض ، وتدور حول كوكبنا مرة كل 90 دقيقة أو نحو ذلك. هذا يعني أن المحطة تدور حول الأرض حوالي 16 مرة في فترة 24 ساعة.

للحصول على فكرة أوضح عن مدى سرعة تحرك محطة الفضاء الدولية عبر الفضاء، ضع في اعتبارك الاشتراك في نظام الإشعارات التابع لوكالة ناسا والذي يتيح لك معرفة وقت مرور المحطة الفضائية. ففي صفاء الليل أو في الصباح الباكر، يسمح لك ضوء الشمس المنعكس من المصفوفات الشمسية للمحطة برصد محطة الفضاء الدولية بسهولة بالعين المجردة أثناء تحركها عبر السماء بسرعة كبيرة.

على الرغم من السرعة المذهلة، لا يكتشف رواد الفضاء في المحطة الفضائية أي شيء غير عادي أثناء العيش والعمل هناك.