طريقة تشغيل واتساب بإستخدام أكثر من رقم عبر Parallel Space

دبي - يزن راشد - يحتاج الكثيرون إلى تشغيل واتساب بإستخدام رقمين على نفس الهاتف، وهذا لأن الجميع أصبح يمتلك رقمين هاتف أحدهما شخصي والآخر للعمل.

ويعتبر فصل واتساب العمل عن الشخصي أمرًا مفيدًا، وذلك لأنه يساعد على تنظيم عملية التواصل بين مختلف الجوانب في حياتك.

ويمنع الالتباس الذي قد يحدث من إرسال رسائل شخصية للعملاء بالخطأ.

ويمكنك تشغيل واتساب عبر رقمين في جميع هواتف أندرويد، وهذا لأن الشركات أصبحت تضع خاصية التطبيقات المزدوجة في نسختها المعدلة من نظام أندرويد.

ولكن ماذا إن كان هاتفك لا يدعم هذه التقنية بشكل إفتراضي؟ أو كنت في حاجة لتشغيلها إلى جانب التطبيقات المزدوجة المزودة من الشركة؟

وتستطيع تشغيل التطبيقات المزدوجة على هواتف أندرويد عبر تطبيق يدعى Parallel Space.

معلومات عامة عن Parrallel Space:

يعتبر Parallel Space أحد أقدم التطبيقات التي قدمت التطبيقات المزدوجة، وهو يقوم بعمل نسخة ثانية من هاتفك بالكامل، ويمكنك عبر هذه النسخة تثبيت أي تطبيق ترغب فيه.

وهذا يعني أنك تستطيع استخدام تطبيقين فيسبوك أو تطبيقين للألعاب عبر Parallel Space، ولكن لا تستطيع تشغيل أكثر من حساب واحد داخل تطبيق Parallel Space.

وذلك لأن استخدام التطبيق أشبه بإستخدام هاتف ثاني داخل هاتفك الرئيسي، وهذا يعني أنك تستطيع تشغيل كل شيء عبر هذا الهاتف الثاني.

وتوجد بعض التحديات عند استخدام Parallel Space لعمل نسخة ثانية من التطبيقات، وأهمها هو استهلاك البطارية المرتفع، حيث يستهلك الكثير من بطارية هاتفك.

وتحتاج لإبقاء التطبيق مفتوحاً طوال الفترة التي تستخدم فيها الحسابات الموجودة بداخله.

وربما تواجه بعض المشاكل مع سرعة الهاتف عند استخدام Parallel Space، وهذا لأن التطبيق يستهلك الكثير من موارد الجهاز.

ولذا تحتاج إلى هاتف ذو مواصفات قوية حتى تتمكن من استخدامه لفترات طويلة.

ويمكنك استخدام حساب ثاني في واتساب عن طريق إتباع الخطوات التالية:

القيام بتثبيت تطبيق Parallel Space عبر متجر جوجل بلاي.

وعندما تقوم بتشغيل التطبيق للمرة الأولى فإنه يطلب منك مجموعة من الصلاحيات تأكد من إعطائها له .

وتجد في الصفحة الرئيسية مجموعة من الاختيارات للتطبيقات المثبتة على هاتفك

ويمكنك استنساخها داخل Parallel Space والحصول على نسخة مزدوجة منها.



وبعد أن تنتهي من اختيار التطبيقات التي ترغب في استنساخها قم بالضغط على Add To Parallel Space.

ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، وتجد هنا جميع التطبيقات التي قمت بعمل نسخة منها.

ويمكنك تشغيل التطبيق المستنسخ وتسجيل الدخول إليه حتى تستخدمه كأنه هو التطبيق الوحيد لديك.



ويضم التطبيق مجموعة من الإعلانات التي يمكنك التخلص منها عن طريق الاشتراك به، وتستطيع أيضًا تثبيت النسخة المخففة من التطبيق Parallel Space Lite عبر متجر جوجل بلاي أيضاً.

ولا يمكنك استخدام تطبيق Parallel Space مع هواتف آيفون ولا توجد نسخة من التطبيق لهم حتى الآن.

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