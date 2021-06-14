نتفليكس تطلق موقع التجارة الإلكترونية Netflix.Shop

دبي - يزن راشد - في محاولة جديدة للحصول على المزيد من الأموال من العملاء، أعلنت خدمة نتفليكس عن متجر للتجارة الإلكترونية يشبه أمازون يسمى Netflix.Shop.

ويسرد المتجر عبر الإنترنت مجموعة من الملابس والمقتنيات المتعلقة بعروض نتفليكس، بما في ذلك سلسلة الرسوم المتحركة Yasuke وفيلم الغموض الفرنسي Lupine.

وتقول نتفليكس إنها تضيف عناصر جديدة إلى المتجر كل شهر تتعلق بالعروض الأصلية الأخرى، بما في ذلك المنتجات الحصرية من Stranger Things.

وتطلق نتفليكس على Netflix.Shop اسم وجهة جديدة ومثيرة تجمع بين المنتجات المنسقة ورواية القصص الغنية في تجربة تسوق نتفليكس فريدة من نوعها.

وتشمل العناصر الموجودة في المتجر السترات، التي يصل سعر بعضها إلى 82 دولار، بالإضافة إلى قمصان يصل سعرها إلى 55 دولار.

وقال جوش سيمون نائب رئيس المنتجات الاستهلاكية في الشركة: يقدم Netflix.Shop إصدارات محدودة حصرية من الملابس ومنتجات أسلوب الحياة المختارة بعناية عالية الجودة والمرتبطة بعروضنا وعلامتنا التجارية بشكل منتظم.

ومن بين العناصر التي ظهرت لأول مرة هذا الشهر ملابس الشارع وشخصيات الأكشن المستوحاة من مسلسلات الأنمي Yasuke و Eden، بالإضافة إلى الملابس ذات الإصدار المحدود والعناصر الزخرفية المستوحاة من Lupin بالتعاون مع متحف اللوفر.

وأضاف سيمون: يسعدنا أن نمنح المعجبين طريقة جديدة للتواصل مع قصصهم المفضلة، وتعريفهم بالموجة التالية من الفنانين والمصممين الذين يتبنون قوة سرد القصص بجميع أشكالها.

وقالت الشركة إن متجرها سيكون متاحًا أولاً في الولايات المتحدة قبل التوسع في بلدان أخرى حول العالم في الأشهر المقبلة.

وظهرت المنتجات التي تحمل علامة نتفليكس التجارية في المتاجر الفعلية حول العالم، بما في ذلك الشركاء الموثوق بهم مثل Target في الولايات المتحدة.

ولكن Netflix.Store يضيف عناصر جديدة عبر الإنترنت لن تكون متاحة في أي مكان آخر.

نتفليكس تطلق موقع للتجارة الإلكترونية:

تشتهر نتفليكس، أكبر خدمة بث في العالم مع 200 مليون مشترك عالمي، بالعروض الناجحة. ومع ذلك، فهي تواجه منافسة متزايدة من أمثال +Disney، التي أطلقت قناة جديدة في شهر فبراير تعرض مجموعة واسعة من المحتوى للمشاهدين الأكبر سنًا. وذلك في محاولة لإظهار أنها ليست مخصصة للأطفال فقط.

وبالنظر إلى أن نتفليكس لا تستضيف إعلانات عبر منصتها، فإنها تعتمد على رسوم اشتراكها الشهرية لتوليد الإيرادات.

وتراجعت أسهم نتفليكس في نهاية شهر أبريل بأكثر من 10 في المئة بعد النمو الضئيل في الاشتراكات المدفوعة.

واشترك ما يقرب من 3.98 مليون شخص في الخدمة من شهر يناير إلى شهر مارس من هذا العام. ومثل ذلك انخفاضًا بأربعة أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبدو أن نتفليكس تتطلع بشكل متزايد إلى الخروج من البث المباشر. ويشير استطلاع حديث تم إرساله إلى عملائها إلى أن الشركة تختبر خدمة تكميلية جديدة تسمى N-Plus.

وتعرض N-Plus محتوى من وراء الكواليس لبرامجها التلفزيونية وأفلامها. بالإضافة إلى البودكاست وقوائم التشغيل التي ينشئها المستخدمون ومقاطع الفيديو الإرشادية والمزيد.

ومن الاستطلاع، يبدو أن N-Plus يمكن أن يتكون أيضًا من نوع من قاعدة البيانات الموسوعية، على غرار ويكيبيديا أو IMDB.

ويسأل الاستطلاع المستخدمين عن شعورهم حيال مثل هذه الخدمة، التي أطلقت عليها اسم مساحة الإنترنت المستقبلية.

ولم تفعل نتفليكس الكثير لتسويق نفسها لدى المشتركين الحاليين، حيث رفعت الأسعار وقيدت مشاركة كلمة المرور.

وتختبر نتفليكس منذ شهر مارس ميزة تطلب من المشاهدين التحقق من أنهم يعيشون مع صاحب الحساب.

ويجري ذلك عن طريق إدخال التفاصيل من رسالة نصية أو بريد إلكتروني مرسل إلى المالك. وذلك في محاولة لتضييق الخناق على مشاركة كلمات المرور.

وأشاد خبراء الأمن بهذه الخطوة لتعزيز الأمان من خلال تقليل احتمالية وقوع تفاصيل بطاقة الائتمان في الأيدي الخطأ.

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