شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. طرح جهاز iPad mini المقبل بتصميم مشابه لـ iPad Air والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل قريبا للكشف عن جهاز iPad mini6 ، حيث كشفت حدث التسريبات أن الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini يأتي بنفس تصميم iPad Air.

تصميم iPad mini :

كشفت كثير من التقارير السابقة عن خطط ابل لدعم iPad mini 6 هذا العام بتصميم جديد، وتؤكد التسريبات أن تصميم iPad mini 6 يشابه جهاز iPad Air للعام 2020 مع حجم أصغر، حيث يختفي الزر الرئيسي من تصميم الجهاز لذا يأتي الجهاز بحواف مميزة بتصميم أنحف.

ويأتي الجهاز بنفس التصميم المسطح للحواف الذي يميز جهاز iPad Air، بينما تأتي تقنية إستشعار البصمة في زر التشغيل الرئيسي.

ومن المنتظر أن توفر أبل تحسينات في المكبرات الصوتية، كما تستبدل ابل موصل Lightning في الجهاز بمنفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من أجهزة iPad mini بألوان الفضي، والأسود، والذهبي.