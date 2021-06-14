شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك: 100 مليون شخص حول العالم شارك بخاصية التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، إن أكثر من 100 مليون شخص حول العالم قد اشتركوا في خاصية التبرع بالدم على فيسبوك، والتي تسمح للمستخدمين بالتسجيل للحصول على إشعارات من بنوك الدم القريبة حول فرص التبرع بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم. وتقوم شركة فيسبوك بتوسيع هذه الميزة لتشمل تونس.

وذكرت فيسبوك أن الشهرين الأولين بعد إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة في يونيو 2019، ارتفعت نسبة المتبرعين بالدم لأول مرة في مواقع الشركاء بنسبة 19٪بفضل خاصية التبرع بالدم، وفي البرازيل والهند، ارتفعت نسبة المتبرعين في بنوك الدم الذين قالوا إنهم تأثروا بإشعار على فيسبوك بالتبرع بالدم من 0٪ إلى 14٪ في السنة الأولى.

وأضافت "منذ إطلاق خاصية التبرع بالدم لأول مرة في الهند عام 2017، توسعنا إلى 37 دولة - بما في ذلك مصر حيث أطلقنا ميزة التبرع بالدم العام الماضي بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية وخدمات نقل الدم القومية. واليوم يتم إطلاق هذه الميزة في تونس بالشراكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني لنقل الدم.

وقالت الشركة "قدمنا طريقة للمستخدمين لاكتشاف فعاليات التبرع بالدم القريبة عبر خاصية التبرع بالدم. الآن يمكن لمراكز التبرع بالدم مشاركة فرص التبرع عبر فعاليات فيسبوك Facebook Events، مما يجعلها مرئية بسهولة من قبل الأشخاص الذين اشتركوا لتلقي إشعارات التبرع بالدم، يمكن للمستخدمين تأكيد حضورهم لفعاليات التبرع بالدم ومشاركتها مع أصدقائهم".

واحتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم - الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لشكر المتبرعين بالدم وزيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام - استضافت المنتدى العالمي للتبرع بالدم مع شركائنا في 10 يونيو الماضى.

اجتمع قادة الصحة العالميون وخبراء التبرع بالدم ودعاة التبرع بالدم الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لإلهام الشباب للتبرع.