تكنولوجيا: رصد مواصفات وصور هاتف OnePlus Nord N200 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قرب نهاية الشهر الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus ، أن خليفة هاتف OnePlus Nord N100 سيصل قريبًا وسوف يطلق عليه اسم Nord N200 5G، مما يعني انه داعم لشبكة الجيل الخامس.

والآن، أصبح لدينا قائمة شاملة من المواصفات والصور عالية الجودة، وكلها تأتي من مصدر موثوق.

سيحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.49 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز ودقة 1080 × 2400 بكسل.

سيتم تشغيل الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 480 المقترن بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع أيضًا.

ستكون هناك ثلاث كاميرات من الخلف؛ كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/2.2، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة f/2.4، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما عن الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/2.05.

ومن المتوقع ان يعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

وعلى ما يبدو، فإن مستشعر بصمة الاصبع سيكون من الجانب كما ان الهاتف سيكون أصغر حجمًا من الإصدار السابق.

المصدر

اعلان





